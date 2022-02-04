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Saadet Partisi'nde istifa - Son Dakika

Saadet Partisi'nde istifa

04.02.2022 18:39
Saadet Partisi'nde istifa

İş adamı Mustafa Tuncer, Saadet Partisi'nden istifa etti.

İş adamı Mustafa Tuncer, Saadet Partisi'nden istifa etti.

İş adamı Mustafa Tuncer, Saadet Partisi'nden ayrıldı. Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyuran Tuncer, "İş yoğunluğum ve seyahatlerimin sıklığı sebebiyle Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevimden müsaade istemiş bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'na ve tüm ekibe teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

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Mustafa Tuncer, İş Adamı, İstifa, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Saadet Partisi'nde istifa - Son Dakika


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