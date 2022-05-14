Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılay 103. Genel Kurulu'nda konuştu - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılay 103. Genel Kurulu'nda konuştu

14.05.2022 13:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılay 103. Genel Kurulu'nda konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün hızla gelişen sağlık sistemimizde kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün hızla gelişen sağlık sistemimizde kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır. Türk Kemik İliği ve Kök Hücre Bankası, Bakanlığımız, Kızılay iş birliğiyle yürütülmektedir" dedi.

Türk Kızılay'ın 103. Genel Kurulu'na katılarak burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Koca, Türk Kızılay'ın toplumla bütünleştiğini, hem toplumun geleceğine sahip çıkan hem de toplumun sahip çıktığı bir STK haline geldiğini söyledi.

"Kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır"

Savaş ve afetlerin vurduğu her bölgede tüm olumsuz koşullara rağmen Kızılay bayrağının dalgalandığının görüldüğünü hatırlatan Sağlık Bakanı Koca, "Bugün hızla gelişen sağlık sistemimizde kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır. Türk Kemik İliği ve Kök Hücre Bankası, Bakanlığımız, Kızılay iş birliğiyle yürütülmektedir. Sadece ülkemizde, komşu ülkelerde değil, sıkıntıya düşen kişilerin, mazlumların, mağdurların, ilk aradığı şeyin Kızılay amblemi olduğuna şahit olursunuz. Gönül coğrafyamızın yanı sıra savaş ve afetlerin vurduğu tüm bölgelerde, tüm olumsuz koşullara rağmen Kızılay bayrağının dalgalandığını görürsünüz. Kızılay ambleminin orada olması, onlara bir dost elinin uzandığı anlamına geliyor. Karınlarını doyurabilmeleri için ihtiyaç duydukları yemeği, barınabilmeleri için gereken çadırın, kendilerini soğuktan koruyacak battaniyenin bulunduğu anlamına geliyor" diye konuştu.

"Ülkemiz mağdurların, mazlumların sığındığı güvenli bir liman olmuştur"

Türkiye'nin mağdurların ve mazlumların sığındığı güvenli bir liman olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada en fazla mülteci barındıran ülkelerin başında geldiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Başta inanç çevremiz olmak üzere hepimizi insanlık saflarında birleştiren ana vazifemiz hayatı yaşamaya değer kılmaktır. Hayatı yaşamaya değerli kılmak, onu daha sevimli yapmakla mümkündür. Bizce arzulanan, sevilen, istenen neyimiz varsa onları yine severek, isteyerek başkalarına verdikçe hafifleriz. Milletimizin merhamet duygusu bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ve kararlı duruşuyla tüm dünyayı mahcup eder şekilde dipdiridir. Ülkemiz bu yüzden mağdurların, mazlumların sığındığı güvenli bir liman olmuştur. Dünyada en fazla mülteci barındıran ülkelerin başında geliyoruz. Eğer bugün Türkiye dünyanın en büyük mültecilere yardım operasyonunu kimseye muhtaç duymadan kendi başına yürütebiliyorsa bunda Kızılay'ın çok büyük rolü vardır. Bu toplumun, liderinin desteği ve merhameti vardır." - ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılay 103. Genel Kurulu'nda konuştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılay 103. Genel Kurulu'nda konuştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılay 103. Genel Kurulu'nda konuştu

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Fahrettin Koca, Kök Hücre, Kızılay, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılay 103. Genel Kurulu'nda konuştu - Son Dakika


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