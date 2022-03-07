Sağlık Sen'den 8 Mart kutlaması - Son Dakika
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Sağlık Sen'den 8 Mart kutlaması

07.03.2022 12:46
Sağlık Sen'den 8 Mart kutlaması

Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinin en büyük kahramanı kadınlarımızdır" dedi.

Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinin en büyük kahramanı kadınlarımızdır" dedi.

Başkan Mehmet Ali Arayıcı, açıklamasında kadınların önemine dikkat çekerek, "Emeğin, alın terinin, sevginin ve fedakarlığın sembolü olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İnsanlığın ilk öğretmeni olan kadınlarımız daha iyi bir gelecek için en büyük umudumuzdur. Bu nedenle kadınlarımızın iyi bir eğitim alarak hayatın her alanında hak ettiklere yere gelmesi en büyük dileğimizdir" şeklinde konuştu.

Pandeminin kahramanları

Pandemi sürecinin sıkıntılarını en fazla kadınların çektiğini hatırlatan Başkan Arayıcı, "İki yılı aşkın süreden beri pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu sürede gerek çalışan anneler gerekse de ev hanımları her anlamda en fazla sıkıntıyı çektiler, fedakarlık gösterdiler. Diğer taraftan pandemi ile mücadelede sağlık çalışanları büyük bir başarıya imza attı. Ağır çalışma şartlarına, üst üste gelen nöbetlere ve stresli çalışma ortamına rağmen sağlık çalışanları yılmadı, toplumun sağlığı için mücadele etti. Sağlık çalışanlarımızın büyük bölümünü de kadınların oluşturduğunu düşünülürse pandemi sürecinin en büyük kahramanının kadınlar olduğu ortaya çıkar" ifadelerini kullandı

Kreş sorunu çözüm bekliyor

Kadınların en fazla istihdam edildiği iş kollarının başında sağlığın geldiğine vurgu yapan Arayıcı, "Ülke olarak kadın istihdamında geçmişe göre çok iyi bir noktaya ulaşmış bulunuyoruz. Ancak günümüzde kadın istihdamının önündeki bazı engeller varlığını korumaya devam etmektedir. Kadınların çalışmasının önündeki en büyük engellerden birisi kreş ihtiyacıdır. Kamu kreşlerinin yetersizliği, özel sektör kreşlerinin ücretlerinin bütçeleri zorlaması çalışan anneler için büyük sorun teşkil etmekte, çoğu zaman kreş sorununu çözemeyen anne çalışmamayı tercih edebilmektedir. Ülke genelinde bu konuda bir seferberlik başlatılarak çalışan annelerin hayatının kolaylaştırılmasını istiyoruz" dedi.

Kadına şiddete tepki

"Cennet anaların ayağı altındadır" diyen bir inancın mensubu olduğumuzu hatırlatan Başkan Arayıcı, son zamanlarda kadına ve çocuğa yönelik şiddet olaylarındaki artışa tepki gösterdi. Başkan Arayıcı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bir kutlamadan çok kadınların yaşadığı sorunların gündemde olması açısından önemlidir. Toplumumuzun yarısını kadınlar oluşturuyor. Ancak, gerek erkek, gerek kadın toplumun tamamını da kadınlar yetiştiriyor. Bu nedenle kadınlarımız ne kadar eğitimli, donanımlı ve kendilerini geliştirmiş ise, geleceğimiz o kadar parlak demektir. Emekleri ve sevgileri ile dünyamıza güzellik katan, yarınlarımıza ışık olan tüm kadınlarımıza karşı şiddetin son bulduğu bir dünya umuduyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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