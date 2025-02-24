'Sahte diploma' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek - Son Dakika
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Politika

'Sahte diploma' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla ifade vereceği tarih değişti. İmamoğlu, sahte lisans diploması iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 5 Mart Çarşamba günü ifade verecek. İmamoğlu'nun ifade vermesi gereken 26 Şubat 2025 tarihi, kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtmesi ve mazeret dilekçesi sunması üzerine değiştirildi.

24.02.2025 15:03
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı.

MAZERET BİLDİRDİ

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ifade vermesi gereken 26 Şubat 2025 tarihi kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtmesi ve mazeret dilekçesi sunması üzerine değiştirildi. Ekrem İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verecek.

\'Sahte diploma\' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart\'ta ifade verecek
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika 'Sahte diploma' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahşerin atlısı:
    sayın EKREM İMAMOĞLU 277 5 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Reisin diploması yok diye para troller tutup yaygara koparan bu deyyusunda diploması yokmuş, şaşırmıyosun bizi eko 9 10 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    ADAMIN ÜNİVERSİTE ARKADAŞLARI İLE ÇEKİLMİŞ BİR FOTOSU VARMIDIR, ADAMIN DERKEN LAFIN GELİŞİ HANİ 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 'Sahte diploma' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek - Son Dakika
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