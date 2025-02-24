\'Sahte diploma\' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart\'ta ifade verecek

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı.

MAZERET BİLDİRDİ

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ifade vermesi gereken 26 Şubat 2025 tarihi kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtmesi ve mazeret dilekçesi sunması üzerine değiştirildi. Ekrem İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verecek.