Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen TBMM personeli Saliha Akkaş Meclis'te anıldı. Çalışma arkadaşları ve bazı milletvekilleri Akkaş için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi.

TBMM personeli Saliha Akkaş, Çankaya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Akkaş için Meclis'te anma programı düzenlendi. Çalışma arkadaşları ve bazı milletvekilleri Akkaş için Halkla İlişkiler Binası önündeki merdivenlerde bir dakikalık sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi.

TBMM'den açıklama

TBMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı personelimiz Saliha Akkaş'ın eşi tarafından vahşice katledilmesinden derin bir üzüntü duymaktayız. Kıymetli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve TBMM çalışanlarına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi. - ANKARA