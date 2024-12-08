Şam'ın Düşüşü ile Kutlamalar - Son Dakika
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Politika

Şam'ın Düşüşü ile Kutlamalar

Şam\'ın Düşüşü ile Kutlamalar

Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Gaziantep'te Suriyeliler kutlama yaptı, Esad başkenti terk etti.

08.12.2024 11:56
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Muhaliflerin, Suriye'nin Başkenti Şam'a girmesinin ardından Esad rejimin sona ermesiyle Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler, sabah erken saatlerde cadde, sokak ve meydanlarda kutlama yaptı.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken Esad da başkenti terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı.

Şahinbey ilçesindeki Millet Cami meydanı ile Maarif Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli ellerindeki Türk bayrakları ve Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yaptı, konvoy düzenledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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