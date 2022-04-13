Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı

13.04.2022 16:24

- Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı Subaşı Mekanik Otoparkı ücret tarifesine "oy çokluğu" Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı'nda görüşülen Subaşı Mekanik Otoparkı ücret tarifesi oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

- Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı

Subaşı Mekanik Otoparkı ücret tarifesine "oy çokluğu"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı'nda görüşülen Subaşı Mekanik Otoparkı ücret tarifesi oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediye Nisan Ayı Komisyon Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediye Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Komisyon maddeleri arasında yer alan "Terme Tarıma Dayalı Süs Bitkileri İhtisas OSB'ye Yüzde 26,4 Katılım Payı ile Kurucu Ortak Olunması" maddesi oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmak üzere meclise havale edilirken, Subaşı Mekanik Otoparkı'nın ücret tarifesinin görüşüldüğü madde oy çokluğu ile meclise havale edildi.

Subaşı Mekanik Otoparkı ücret tarifesine muhalefetten ret

Mali Hizmet Dairesi Başkanlığı'nın talepte bulunan daire başkanlıklarından "2022 yılında uygulanması talep edilen ücret tarifesi" teklifi muhalefet komisyon üyeleri tarafından kabul görmedi. CHP, İYİ Parti ve SP'den oluşan muhalefet komisyon üyeleri Subaşı Mekanik Otoparkı ücret tarifesinin çok yüksek olduğunu, ilçelerdeki mekanik otoparkların da bu tarifeler gibi yüksek olmasının vatandaşa yarar sağlamayacağını ifade ettiler.

Teklif, yapılan konuşmaların ardından oylamaya sunuldu. Ücret tarifesi teklifi AK Parti ve MHP komisyon oylarının 'evet' oyu ile birlikte oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Meclise havale edilen ücret tarifesine göre Subaşı Mekanik Otoparkı; 0-2 saat arası 15 lira, 2-3 saat arası 20 lira. 3-6 saat arası 25 lira, 6-12 saat arası 30 lira, 12-24 saat arası 40 lira ve kayıp bilet bedeli de 40 lira olarak karara bağlanması istendi.

İlgili komisyonlardan meclise havale edilen maddeler, Samsun Büyükşehir Belediye Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı
Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı
Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı
Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı

YORUMLAR
500
Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi Manisa Büyükşehir Encümen ve Meclis İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi Manisa Büyükşehir Encümen ve Meclis İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
16:50 Eski sevgilisi için "Elimi ağzımı bantlayıp evi ateşe verdi'' demişti! İftira attığı anlaşılan kadın akıl hastanesine yatırıldı
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 17:19:32. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement