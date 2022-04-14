Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı - Son Dakika

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Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı

14.04.2022 00:58
Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı'nda görüşülen Subaşı Mekanik Otoparkı ücret tarifesi oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı'nda görüşülen Subaşı Mekanik Otoparkı ücret tarifesi oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediye Nisan Ayı Komisyon Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediye Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Komisyon maddeleri arasında yer alan "Terme Tarıma Dayalı Süs Bitkileri İhtisas OSB'ye Yüzde 26,4 Katılım Payı ile Kurucu Ortak Olunması" maddesi oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmak üzere meclise havale edilirken, Subaşı Mekanik Otoparkı'nın ücret tarifesinin görüşüldüğü madde oy çokluğu ile meclise havale edildi.

Subaşı Mekanik Otoparkı ücret tarifesine muhalefetten ret

Mali Hizmet Dairesi Başkanlığı'nın talepte bulunan daire başkanlıklarından "2022 yılında uygulanması talep edilen ücret tarifesi" teklifi muhalefet komisyon üyeleri tarafından kabul görmedi. CHP, İYİ Parti ve SP'den oluşan muhalefet komisyon üyeleri Subaşı Mekanik Otoparkı ücret tarifesinin çok yüksek olduğunu, ilçelerdeki mekanik otoparkların da bu tarifeler gibi yüksek olmasının vatandaşa yarar sağlamayacağını ifade ettiler.

Teklif, yapılan konuşmaların ardından oylamaya sunuldu. Ücret tarifesi teklifi AK Parti ve MHP komisyon oylarının 'evet' oyu ile birlikte oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Meclise havale edilen ücret tarifesine göre Subaşı Mekanik Otoparkı; 0-2 saat arası 15 lira, 2-3 saat arası 20 lira. 3-6 saat arası 25 lira, 6-12 saat arası 30 lira, 12-24 saat arası 40 lira ve kayıp bilet bedeli de 40 lira olarak karara bağlanması istendi.

İlgili komisyonlardan meclise havale edilen maddeler, Samsun Büyükşehir Belediye Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanacak. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı - Son Dakika


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