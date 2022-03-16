Samsun protokolü Ankara'da bakanlarla görüştü - Son Dakika
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Samsun protokolü Ankara'da bakanlarla görüştü

16.03.2022 17:43
Samsun protokolü Ankara'da bakanlarla görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan tarafından organize edilen Ankara programı kapsamında Samsun heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan tarafından organize edilen Ankara programı kapsamında Samsun heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret etti.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, ziyaretlerde bakanlara yeni görevleri nedeniyle hayırlı olsun dileklerinin iletilmesinin yanında, bakanlıkları ilgilendiren konularda Samsun'un önemli taleplerinin, devam eden projelerin, yatırımların ve beklentilerin ele alındığı görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ile büyüme stratejisine önemli katkı sağlayacak ve bu hedefe güç katacak şehirlerden birinin Samsun olduğuna işaret eden Karaaslan, "Samsun'un tüm değerleriyle geliştirilmesi, 2023 ve ötesine kararlı şekilde taşınabilmesi amacıyla şehrimizi temsilen valimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız ve AK Parti il başkanımız ile Samsun heyeti olarak sayın bakanlarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde şehrimizin eğitim, adalet, gıda, tarım ve hayvancılık alanında sahip olduğu birikim ve yatırımlara ilişkin görüş alışverişinde ve bilgi paylaşımında bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, Samsun'un gelişmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin ve çiftçilerimizin yeni beklentilerini, okullarımızın ve eğitim kurumlarımızın ihtiyaçlarını bakanlarımıza ilettik. Hemşehrilerimizin taleplerinin karşılanması ve çözüme kavuşması bakımından süreçlerin en yakın takipçileri olmayı sürdüreceğiz. Sayın bakanlarımıza şehrimize destekleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaretlerde Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu katıldı.

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Bekir Bozdağ, AK Parti, Ankara, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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