Sanal Kumar Tehlikesi Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Sanal Kumar Tehlikesi Uyarısı

Buğra Kavuncu, sanal kumarın hızla yayıldığını ve bağımlılık sorununun arttığını söyledi.

24.04.2025 14:30
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Sanal kumarın her yaş grubunda çok yaygınlaştığını ve korkunç bir bağımlılığa dönüştüğünü görüyoruz. Bu bağımlılığın sonucunda varını yoğunu kaybeden, borçlanan insanların sayısı gün geçtikçe artıyor." dedi.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dün gerçekleştirilen Meclis Genel Kurulu özel oturumuna katılımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özel oturuma milletvekilleri ile büyükelçi ve yabancı misyon temsilcilerinin katıldığını dile getiren Kavuncu, "Ne acıdır ki yabancı misyonun sayısı, kabinedeki bakanların sayısının çok üzerindeydi. Biz bunu söylediğimizde 'deprem vardı, bakanların bir kısmı oraya gittiler' diyorlar. Tabii ki bazı bakanlar gidecekler ama kabinede 18 bakan var." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da dün meydana gelen depremlere değinen Kavuncu, şehirdeki birçok ailenin, depreme dayanıksız binalarda yaşadığını söyledi.

Özellikle dar gelirli vatandaşların yaşadığı semtlerde merdiven çıkarken bile apartmanların sallandığına şahit olduğunu belirten Kavuncu, vatandaşların kentsel dönüşüm için kredi almakta zorlandığını anlattı.

Buğra Kavuncu, kentsel dönüşümü finanse edecek mekanizma kurulmaması durumunda, olası bir depremde çok büyük sıkıntıların yaşanacağını ifade ederek, "Deprem toplanma alanları maalesef yok. Şişli Belediyesine kayyum atandıktan sonra daha önce toplanma alanı olarak belirlenen meydana tüm itiraz ve mahkeme kararlarına rağmen bina yapılmasına karar verildi." sözlerini sarf etti.

"Sanal kumar her yaş grubunda çok yaygınlaştı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik tartışmalara da değinerek, "Gelsinler, bize bu projenin millete, kime ne tür bir fayda sağlayacağını anlatsınlar. Biz de ona göre kamuoyunda kendi görüşlerimizi paylaşacağız. Kimse kapımızı çalmadı. Bu, zararının çok konuşulduğu ama bu millete ne faydası olacağının hiç bilinmediği bir projedir." diye konuştu.

Sanal kumarı, "her geçen gün büyüyen toplumsal bir hastalık" olarak nitelendiren Kavuncu, "Sanal kumarın her yaş grubunda çok yaygınlaştığını ve korkunç bir bağımlılığa dönüştüğünü görüyoruz. Bu bağımlılığın sonucunda varını yoğunu kaybeden, borçlanan insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. İntihar eden insanların sayısı azımsanmayacak düzeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Buğra Kavuncu, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Deprem, Sağlık, Çevre, Son Dakika

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