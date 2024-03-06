Sanayi ve Teknoloji Bakanı Togg ile Batman Valiliğine geldi

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, Batman'da havaalanından kendi kullandığı Togg ile Batman Valiliğine geldi.

Bir dizi açılış ve etkinliğe katılmak üzere Batman'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, Batman Havaalanı'nda yerli ve milli imkanlarla yapılan Togg'un direksiyonuna geçerek Batman Valiliğine geldi. Valilik girişinde Batman Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Kacır, şeref defterini imzaladı. Bakan Kacır'a kentin simgesi olan atbaşı plaketi takdim eden Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Kacır, daha sonra valilik makamına geçti. - BATMAN