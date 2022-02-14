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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün acı günü - Son Dakika

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün acı günü

14.02.2022 00:58
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün acı günü

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün annesi Mualla Yıldırım vefat etti.

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün annesi Mualla Yıldırım vefat etti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Mualla Yıldırım, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yıldırım için, Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldırım'ın cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe ve belde belediye başkanları, Sancaktepe Belediyesi çalışanları ile akraba ve yakınları katıldı. - ÇORUM

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Sancaktepe Belediye, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün acı günü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün acı günü - Son Dakika
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