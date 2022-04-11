Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor - Son Dakika
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Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor

11.04.2022 17:00
Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü ve 11 Nisan Kurtuluş Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü ve 11 Nisan Kurtuluş Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yeni Asri Mezarlıktaki Şanlıurfa Şehitliğinde düzenlenen programda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından şehitlik anıtına çelenkler sunuldu. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfalılara mesajının okunması, şehit kabirlerinin ziyaret edilerek dua edilmesi ve şehitlik müzesinin gezilmesinin ardından sona erdi. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolaysıyla düzenlenen etkinlikler, bugün gece saatlerine kadar devam edecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor
Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor

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Zeynel Abidin Beyazgül, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor - Son Dakika


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