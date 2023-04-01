Mart ayında yapılan 17 anketin ortalaması alındı! İşte 14 Mayıs seçimlerinde partilerin oy oranları - Son Dakika
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Mart ayında yapılan 17 anketin ortalaması alındı! İşte 14 Mayıs seçimlerinde partilerin oy oranları

01.04.2023 16:21

Seçimler için geri sayım sürürken, 17 araştırma şirketinin mart ayında yaptığı araştırmaların ortalaması alındı. Buna göre, AK Parti'nin yüzde 33.2'lik kesimin desteğini aldığı; HDP ve İYİ Parti'nin oyunun eşitlediği dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, bu verilere göre Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarının da 41,1 ile aynı seviyede olduğu görüldü.

14 Mayıs seçimlerine sayılı hafta kalmışken cumhurbaşkanı adayları da kesinleşti. YSK; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını ilan etti. Gelişmeler takip edilirken anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı.

Son olarak Avrasya, MAK, Saros, Bulgu, Genar, Themis, ADA, ORC, Konda, AR-G, Aksoy, Piar, ALF, ArtıBir, Optimar, Yöneylem, İstanbul Ekonomik Araştırma'dan oluşan 17 araştırma şirketinin kamuoyu araştırma sonuçları derlenip ortalaması alındı.

HDP VE İYİ PARTİ'NİN OYLARI EŞİTLENDİ

Anket sonuçlarına bakıldığında listenin ilk sırasında yüzde 33.2 ile AK Parti bulunuyor. İkinci sıradaki CHP'nin oy ortalaması ise yüzde 27.1. Üçüncü sırada ise yüzde 10.5 ile İYİ Parti; dördüncü sırada yüzde 10.4 ile HDP yer alıyor. İYİ Parti ve HDP'nin oy oranlarının eşitlenmesi ise sonuçların en dikkat çeken yanı oldu.

MHP 6. SIRADA YER ALIYOR

Listenin beşinci sırasında 6.6 ile MHP, altıncı sırasında yüzde 2.9 ile Memleket Partisi, yedinci sırasında ise yüzde 1.5 ile DEVA Partisi bulunuyor.

İşte anket sonuçlarının ortalaması:

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Son Dakika Politika Mart ayında yapılan 17 anketin ortalaması alındı! İşte 14 Mayıs seçimlerinde partilerin oy oranları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mart ayında yapılan 17 anketin ortalaması alındı! İşte 14 Mayıs seçimlerinde partilerin oy oranları - Son Dakika
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