31 Mart yerel seçimleri öncesi esnaf ziyaretine çıkan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli fırtına nedeni ile ağaç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adnan ve Taha Ersan itfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Adnan Ersan ve oğlu Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adnan Ersan'ın ayağında kırık olduğu öğrenilirken, Taha Ersan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, "Seçim çalışmaları sırasında şiddetli rüzgar sebebiyle yaşanan kaza sonucu yaralanan Burdur Belediye Başkan Adayımız Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.
Son Dakika › Politika › Seçimler öncesi akılalmaz olay! Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir adet helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını ve helikopterde hasar meydana geldiğini bildirdi. Olayda yaralanan bir personel hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yapılan yatırımların yetersiz olduğu yönündeki söylemleri eleştirdi. Şahin, ilçede yapılan spor kompleksi, halı saha, kültür merkezi ve Hatipoğlu Barajı gibi projeleri hatırlatarak, eleştirilerin gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Şahin, Ovacık'a yapılan çalışmaların eleştirilebileceğini ancak hiçbir şey yapılmadığı iddiasının insanların aklıyla alay etmek olduğunu ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Helikopterde meydana gelen hasar sonucunda bir personel yaralandı ve hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ortaöğretim matematik derslerinden integral konusunun kaldırılacağı iddialarına ilişkin "Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir?" diye konuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 ilde 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında bir meclis üyesi adayının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 2024 yılının ilk 2 ayını kapsayan 'Gümüşhane'nin Huzuru, Türkiye'nin Huzuru' konulu güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, güvenlik istatistikleri ve mahalli idareler seçimleri hakkında bilgiler paylaşıldı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Alanya seçim ofisini ziyaret ederek miting düzenledi. Tütüncü, Alanya'yı altın çağına taşıyacak projelerini anlattı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan 115 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar adli makamlara sevk edildi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'te faaliyet gösteren inşaat mühendisleri, inşaat müteahhitleri, elektrik mühendisleri, mimarlar ve makine mühendisleri odası üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili sunum eşliğinde bilgilendirme yaptı. Toplantıda, Şehitkamil Belediyesi'nin kaliteli hizmetleri ve yapılan çalışmalar takdir edildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, 77 yaşındaki Metin Çimen tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen eşi Sabiha Çimen ve oğlu Sinan Çimen'in cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?