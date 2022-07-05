Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı , resmi olarak başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çakıcı'nın yerine başkan geçmesi için 8 Temmuz'da meclis toplanacak.

Kaynak: İHA

Şefik Çakıcı, Boyabat, Sinop, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Şefik Çakıcı'nın istifa etti - Son Dakika

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