Şehit aileleri ve gaziler valiliyi dakikalarca ayakta alkışladı - Son Dakika
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Şehit aileleri ve gaziler valiliyi dakikalarca ayakta alkışladı

14.05.2022 00:57
Şehit aileleri ve gaziler valiliyi dakikalarca ayakta alkışladı

Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gaziler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği'nden, Kayseri Valiliği'ne atanan Vali Gökmen Çiçek'e veda ziyareti gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gaziler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği'nden, Kayseri Valiliği'ne atanan Vali Gökmen Çiçek'e veda ziyareti gerçekleştirdi. Duygu dolu anlar yaşanan ziyarette Vali Gökmen Çiçek, şehit aileleri ve gazilere seslenerek; "Beni Kayseri'de yalnız bırakmayın" dedi.

Yaklaşık 100 şehit ailesi ve gazinin katıldığı veda ziyaretinde Vali Çiçek'i şehit aileleri ve gaziler ayakta karışlayarak dakikalarca alkışladı. Vali Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada hayatının en zor konuşmalarından birini yapacağını ifade ederek "Afyonkarahisar'a ilk geldiğim gün ilk ziyaretimi şehit ailesini yapacağım, dualarını alacağım ve başarılı olacağım dedim. Yeter ki bana şehit aileleri dua etsin. O zaman her şeyin daha kolay olacağına imanım tamdı. Sizler bana öyle bir dua ettiniz ki, biz öyle bir sahip çıktınız ki, bir evladınız bir çocuğunuz bildiniz. 2 yıl çok hızlı bir şekilde geçti. Ben hep şunu diyorum. Eğer sizler (şehit aileleri ve gaziler) haklarınızı helal etmezseniz hiç vallahi billahi hiç birimizin yaşamaya hakkı yok. Eğer siz dua ederseniz önümüzdeki bütün engeller aşılır. Siz böyle dimdik durduğunuz sürece bu memlekete hiç bir şey olmaz. Valisi de sahip çıkar, kaymakamı da, polisi, askeri de. Şehit aileleri ve gaziler bu vatanın gerçek sahipleri." dedi.

Hayatım boyunca size bir evlat olacağım

Vali Çiçek, şehit aileleri ve gazilere söz vererek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayatım boyunca size evlat olacağım. Eğer size hayırlı bir evlat olmazsam Allah bizi kahretsin o kadar net söylüyorum. Bana bir söz verin her birinizi Kayseri'de misafir etmek istiyorum. Allah rızası için beni orada yalnız bırakmayın."

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı da, Vali Çiçek'in Afyonkarahisar'dan bu kadar çabuk ayrılacağını tahmin etmediklerini ifade ederek: "Siz bu iki yıl içerisinde bize abi oldunuz, baba oldunuz. Annelerimize, babalarımıza evlat oldunuz. Derneğimizde Gökmen Çiçek ismi zikredildiği zaman ailelerimizin gözlerinin biraz olsun güldüğü anlardan bir tanesiydi sizin adınızın geçti anlar. Biz sizden memnunduk, Allah razı olsun" dedi.

Konuşmaların sonunda Başkan Kumartaşlı, Vali Çiçek'e fahri üyelik takdim etti. Daha sonra Anıtpark'ta Vali Çiçek ile vedalaşan şehit aileleri duydu dolu anlar yaşadı.

Günün anısına toplu fotoğraf çektirilmesi ile program son buldu. - AFYONKARAHİSAR

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Gökmen Çiçek, Karahisar, Kayseri, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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