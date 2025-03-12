Şehit ailesi iftar yemeği programında duygu dolu anlar yaşandı - Son Dakika
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Politika

Şehit ailesi iftar yemeği programında duygu dolu anlar yaşandı

Şehit ailesi iftar yemeği programında duygu dolu anlar yaşandı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve eşi Berrin Yıldırım'ın, Alpagut köyünde şehit Necdet Ayhan'ın ailesiyle yedikleri iftar yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı.

12.03.2025 17:16
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve eşi Berrin Yıldırım'ın, Alpagut köyünde şehit Necdet Ayhan'ın ailesiyle yedikleri iftar yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı.

25 Ekim 1991 tarihinde bölücü terör örgütleri tarafından Hakkari Çukurca Çayırlı Karakoluna düzenlenen baskın sonucu şehit olan Necdet Ayhan'ın ailesiyle buluşan Yıldırım çifti, şehidin babası Selahattin amca ve annesi Ruziye teyze ile sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Serkan Yıldırım, iftar yemeği sırasında yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ve onların acılarını paylaştıklarını belirtti. Yıldırım; "Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onların hatıralarını yaşatmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Necdet Ayhan'ın ailesiyle bir araya gelmekten büyük onur duyuyoruz" dedi.

Şehit Necdet Ayhan'ın anısı, düzenlenen bu anlamlı iftar yemeğiyle bir kez daha yad edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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