Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Mahalle Halkıyla Halı Saha Maçında Buluştu - Son Dakika
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Politika

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Mahalle Halkıyla Halı Saha Maçında Buluştu

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Mahalle Halkıyla Halı Saha Maçında Buluştu

Manisa'nın Selendi ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Murat Daban, mahalle halkının çağrısı üzerine düzenlenen halı saha maçına katıldı. Maçta dostluk kazandı ve mahalle sakinleri keyifli anlar yaşadı.

16.05.2024 23:13  Güncelleme: 23:14
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Manisa'da Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen tek isim olan Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, mahalle halkı tarafından kendisine yapılan çağrıya katılarak halı saha maçına katıldı.

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, ilçeye bağlı kırsal mahallelerden biri olan Pınarlar Muhtarı Ümit Ayhan, Okul Müdürü Ömer Karagöz ve mahalle halkının organize ettiği halı saha maçında vatandaşlarla maç keyfi yaşadı. Halı saha futbol müsabakası, renkli görüntülere sahne oldu. Kazananın dostluk olduğu maç, mahalle sakinlerine keyifli anlar yaşattı. Belediye Başkanı Daban ve hemşerilerinin bir araya gelerek sportif bir etkinlikte buluşması, hem mahalle sakinlerini hem de ilçedeki vatandaşları mutlu etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Mahalle Halkıyla Halı Saha Maçında Buluştu - Son Dakika

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