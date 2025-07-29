Selendi\'de Eski Cezaevi Millet Bahçesi Oluyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde K2 tipi olarak yıllarca hizmet veren ve kapatıldıktan sonra atıl bir vaziyette kalan cezaevinin yıkılarak yerine millet bahçesi yapılacağı açıklandı.

Selendi ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 5 bin 500 metrekare alana sahip olan Selendi kapalı cezaevi bundan sonra millet bahçesi olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Belediye Başkanı Murat Daban konuyla ilgili girişimlerde bulunarak geçtiğimiz günlerde Konya'da gerçekleştirilen Bölge istişare toplantısında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşerek bakanlığına bağlı olan eski cezaevinin millet bahçesi yapılmak üzere belediyeye tahsisini istedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Başkan Daban'ın isteğini kırmadı ve cezaevi alanının belediyeye devredildiğini belirtti.

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Bakan Yılmaz Tunç'a teşekkür ederek, "Selendi'ye yeni bir yer kazandıracağız. Burayı millet bahçesi olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Selendi halkımız her hizmeti sonuna kadar hak ediyor. Devletimizden ilçemiz için yeni yatırımları almaya devam edeceğiz. Biz hizmet etmek için seçildik Rabbim utandırmasın." dedi. - MANİSA