Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik - Son Dakika

Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel olarak eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği bugün dağıtım şirketi olan EnerjiSA ekipleri tarafından kesildi.

"4 MİLYON AİLENİN ELEKTRİĞİ KESİK"

Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da elektriklerinin kesilmesi ile ilgili olarak gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Alışacağız, atlatırız, o kadar önemli değil. Biz zaten ödeyemeyecek durumda değildik. Ama dört milyon aile var elektriği kesik. Onlarla dayanışma içinde olalım, dedik. O nedenle, atlatacağız. Saat 11 gibi kesildi. İdare edeceğiz önemli değil."