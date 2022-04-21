Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik - Son Dakika
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Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik

21.04.2022 14:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesilmesi ile ilgili olarak; "Biz zaten ödeyemeyecek durumda değildik. Ama dört milyon aile var, elektriği kesik. Onlarla dayanışma içinde olalım, dedik. İdare edeceğiz önemli değil" açıklamasını yaptı.

Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel olarak eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği bugün dağıtım şirketi olan EnerjiSA ekipleri tarafından kesildi.

"4 MİLYON AİLENİN ELEKTRİĞİ KESİK"

Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da elektriklerinin kesilmesi ile ilgili olarak gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Alışacağız, atlatırız, o kadar önemli değil. Biz zaten ödeyemeyecek durumda değildik. Ama dört milyon aile var elektriği kesik. Onlarla dayanışma içinde olalım, dedik. O nedenle, atlatacağız. Saat 11 gibi kesildi. İdare edeceğiz önemli değil."

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

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Son Dakika Politika Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik - Son Dakika
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