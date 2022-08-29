Şentop'tan, Pakistan Meclis Başkanı Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani'ye geçmiş olsun telefonu - Son Dakika
Üye Girişi

Şentop'tan, Pakistan Meclis Başkanı Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani'ye geçmiş olsun telefonu

29.08.2022 15:00
Şentop'tan, Pakistan Meclis Başkanı Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani'ye geçmiş olsun telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Raca Pervez Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani'ye, Pakistan'da meydana gelen sel felaketleri sebebiyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Raca Pervez Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani'ye, Pakistan'da meydana gelen sel felaketleri sebebiyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Şentop, görüşmelerinde, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Şentop, "İyi günlerimizde olduğu gibi derdimizde ve kederimizde de birlikteyiz." ifadesini kullandı.

Telefon görüşmelerinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve güncel siyasi gelişmeler de ele alındı.

YORUMLAR
500
Şentop'tan, Pakistan Meclis Başkanı Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani'ye geçmiş olsun telefonu Şentop'tan, Pakistan Meclis Başkanı Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani'ye geçmiş olsun telefonu Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 61'e yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 61'e yükseldi
Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Cep Telefonu, Pakistan, Son Dakika

Son Dakika Politika Şentop'tan, Pakistan Meclis Başkanı Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani'ye geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:07:12. #1.11#
SON DAKİKA: Şentop'tan, Pakistan Meclis Başkanı Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani'ye geçmiş olsun telefonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement