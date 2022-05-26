Sesli, Başkan Yiğit ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Sesli, Başkan Yiğit ile bir araya geldi

26.05.2022 17:30
Sesli, Başkan Yiğit ile bir araya geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi önceki dönem belediye başkanlarından Murat Sesli, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit'i ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi önceki dönem belediye başkanlarından Murat Sesli, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit'i ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Kdz. Ereğli önceki dönem belediye Başkanlarından Murat Sesli, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, yönetim kurulu üyeleri Bagi tura ve Yaşar Gümüş ile dernek binasında bir araya geldi. Madenciliğin Zonguldak'ın varoluşunda ve gelişmesinde büyük önem taşıdığını belirterek, Uzun Mehmet'in kömürü bulduğu günden bu yana madenlerde binlerce şehit verildiğini ifade etti. Zonguldak madencisinin Türkiye sanayisinin gelişmesinde çok önemli bir rolü olduğunu ifade eden Sesli "Zonguldak'ta 10'larca yıldır madencilerimiz yerin yüzlerce metre altından kömürü yer yüzüne çıkarmak için can verdi alın teri döktü. Be vesile ile buradan bir kez daha madenlerde hayatlarını kaybeden tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Sizler burada kurduğunuz dernek ile maden şehidi ailelerine güzel hizmetler yapıyorsunuz. Çalışmalarınızı bizlerde yakından takip ediyoruz. Bu noktada bizimde üzerimize düşen bir görev varsa sonuna kadar sizlerin yanındayız. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yiğit ise derneğin kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Maden şehidi ailelerinin kamuda istihdam edilmesi noktasında mücadelelerinin devam ettiğini belirten Yiğit, bu konunun en kısa sürede çözüme kavuşmasını beklediklerini anlattı. Yiğit, Başkan Sesli'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
MHP Kdz.Ereğli'de toplandı MHP Kdz.Ereğli'de toplandı Zonguldak'ta salep soğanı toplayan 2 kişiye 218 bin lira ceza Zonguldak'ta salep soğanı toplayan 2 kişiye 218 bin lira ceza
Kaynak: İHA

Uzun Mehmet, Zonguldak, Ereğli, Şehit, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sesli, Başkan Yiğit ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
17:05 Ali Koç'un "ticari işleri bırak" eleştirisi Mesut Özil'in umurunda olmadı! Endonezya'da kendi markasının fabrikasını ziyaret etti
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 17:35:14. #1.13#
SON DAKİKA: Sesli, Başkan Yiğit ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement