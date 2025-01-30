Seyitgazi’de Yol Çalışmaları Hızlanıyor - Son Dakika
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Politika

Seyitgazi’de Yol Çalışmaları Hızlanıyor

Seyitgazi’de Yol Çalışmaları Hızlanıyor

AK Parti İlçe Başkanı Yıldız, Seyitgazi’deki kara yolu çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

30.01.2025 15:17
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AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Özcan Yıldız, ilçedeki kara yolu çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Seyitgazi kara yolunda hükümetin çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizerek, en kısa zamanda sorunun çözüleceğini bildirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin köy yollarını yapıp, onarması gerektiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu şu an yapılırken komik bir şekilde eylem yapanlar, kendilerine güldürmekten başka bir sonuç alamazlar. Bu yolu hükümetimiz yapıyor. Peki Sandıközü-Göcenoluk yolu, Cevizli-Sarıcailyas-Çatören yolu, Bardakçı-Beykışla yolu, Gemiç-Göknebi yolu, Karaören-Kümbet ara yolu, Göknebi-Yukarısöğüt yolunu ve diğer köylerimizin yollarını yıllardır neden yapmıyorsunuz? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi CHP'de değil mi yoksa 'AK Parti'ye fazla oy çıkıyor' diye hemşerilerimize eziyet mi ediliyor? 25 senedir yapılmayan bu yolları yapın, önce kendi kapınızın önünü süpürün."

Kaynak: AA

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