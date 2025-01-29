Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı - Son Dakika
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Politika

Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

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DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı Vali Kemal Kızılkaya'yı kayyum olarak görevlendirdi. Siirt Belediyesi, 31 Mart seçimlerinin ardından kayyum atanan 10. belediye olurken Vali Kızılkaya koltuğa oturur oturmaz belediye binasına dev bir Türk bayrağı astırdı.

29.01.2025 07:21  Güncelleme: 07:53
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Hakkari, Mardin, Batman, Tunceli, Ovacık, Van'ın Bahçesaray, Şanlıurfa'nın Halfeti, Mersin'in Akdeniz ve İstanbul'un Esenyurt belediyelerinin ardından bugün İçişleri Bakanlığı bir belediyeye daha kayyum atandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYYUM ATADI

Dün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermesinin ardından İçişleri Bakanlığı, Vali Kemal Kızılkaya'nın kayyum olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

DEM PARTİ'DEN KAYYUM TEPKİSİ

DEM Parti'nin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Siirt Belediye Eş Başkanımız Sofya Alagaş'a verilen 6 yıl 3 aylık cezanın ardından bugün de sabahın erken saatlerinde Siirt Belediyemiz iktidar tarafından gasp edildi ve kayyum atandı. Böylece 31 Mart seçimlerinden bugüne halkın oylarıyla seçilen Hakkari, Mardin, Batman, Dersim, Halfeti, Akdeniz, Bahçesaray ve en son Siirt olmak üzere 8 belediyemiz gasp edilmiş oldu" denildi.

Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

VALİ KIZILKAYA'DAN İLK HAMLE GELDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Kemal Kızılkaya'dan ilk hamle geldi. Kızılkaya koltuğa oturur oturmaz belediye binasına dev bir Türk bayrağı astırdı.

Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

KEMAL KIZILKAYA KİMDİR?

Siirt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kemal Kızılkaya, Eskişehir nüfusuna kayıtlı olup, 1975 yılında dünyaya gelmiştir. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamıştır. Noterlik Belgesi sahibidir. Ayrıca Hukuk Uyuşmazlıkları alanında Uzman Arabuluculuk unvanı bulunmaktadır.

İngiltere'nin Exeter Üniversitesinde yabancı dil eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yönetim Bilimleri Ana Bilim dalında Yüksek Lisans ( Master ), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında Doktora ( PhD ) eğitimini tamamlamıştır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim, konferans ve çalışma ziyaretlerine katılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde Hukuk, Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilimleri alanında Misafir Öğretim Görevlisi olarak konferans ve dersler vermiştir. Yönetim bilimleri alanında yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki görevine 1999 yılında Nevşehir Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak başlamıştır. Sırası ile;

  • 2002 -2002 Kırıkkale Balışeyh Kaymakamı,
  • 2002 -2004 Kars Akyaka Kaymakamı,
  • 2004 -2007 Mardin Vali Yardımcısı,
  • 2007 -2010 Kastamonu Araç Kaymakamı,
  • 2010 -2013 Konya Cihanbeyli Kaymakamı,
  • 2013 -2016 Çanakkale Bayramiç Kaymakamı,
  • 2016 - 2021 İzmir Kemalpaşa Kaymakamı,
  • 2021 - 2021 İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı
  • 2021 - 2023 Bilecik Valisi olarak görev yapmıştır.
  • 10.08.2023 tarih 2023/376 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Siirt Valisi olarak atanmıştır.

Görev yaptığı yerlerdeki başarılı çalışmalarından dolayı Bakan, Vali, Belediye Meclisi, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri tarafından birçok defa Üstün Başarı, Başarı, Takdir, Teşekkür, Fahri Hemşerilik belgeleri ile taltif edilmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

NE OLMUŞTU?

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Alağaş'ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verdi.

Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

SOFYA ALAĞAŞ KİMDİR?

1990 yılında Siirt'in Pervari ilçesinin Erkent köyünde doğan Sofya Alağaş, 1993 yılında ailesiyle Adana'ya yerleşti. Alağaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Adana'da tamamladı. Bir süre muhabirlik yapan Alağaş, çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı.

Siirt Belediyesi\'ne kayyum atandı

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Son Dakika Politika Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Yunus Gelturan:
    bu kararla birlikte şunu çok iyi anlamış olduk. bu ülkede Kürtlerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. 162 136 Yanıtla
  • abdullah kara:
    bir Kürt olarak diyorumki,dem parti ve zihniyeti yeni isimlerle türemesine fırsat verilmeden kıyamete kadar kapatılmalıdır..bunlar Müslüman Kürtlerin partisi asla olamaz..bunlar itrailn,Ermenilerin Avrupalıların tarihten gelen Müslüman Anadolu insanından intikam almak için kullanılan maşalardır.. 130 157 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    Ya Devlet başa Ya kuzgun leşe 82 105 Yanıtla
  • Bu Kim:
    geç kalinmiş kayyumlar ilk başda neden bunlari adaya sokuyolar ki 63 64 Yanıtla
  • Omer Omer:
    Kurtler bence bunları boşuna muhatap alıyor 37 48 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Anlamadığım şey şu yenimi üye olmuş yada daha önce böyle bir durum varsa adamı neden başkan yaptırdınız hiç izin verilmeseydi bu vatan hepimizin dışardan bizi kimse sevmiyor o yüzden elimizde olan vatanı hep beraber savunmalı korumalıyız çünkü bizim gidecek hiçbir yerimiz yok 55 5 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Vatandaşı vatana nasıl düşman ederiz adlı calışma bu olsa gerek yahu niye aday olabilir belgesi verdiniz ? Belgeyi veren vatana ihanetten tutuklanması gerekir 51 6 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    KARIDAKİ TİP TAM BİR KRO TAM EKO VE ÖZGÜRÜN TİPİ 14 26 Yanıtla
  • Omer Omer:
    Doğru sizin kardeşiniz Arap sizin araplar kurtler çok iyi biliyor kurtten başka dost yok kardeşlik hikayesine inan Bi kurt yoktur inanin 23 4 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Adamı devlet kadrolarında çalıştırmış lar seçilince suçlu ilan etmişler cv ye bak fabrika işçisi bile zor olan adamı eleştirir şimdi troll hakkını veriyor 23 4 Yanıtla
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