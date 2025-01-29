Siirt Belediyesi\'ne kayyum atandı

Politika

Katil de kurbanlar da yan yana

Hakkari, Mardin, Batman, Tunceli, Ovacık, Van'ın Bahçesaray, Şanlıurfa'nın Halfeti, Mersin'in Akdeniz ve İstanbul'un Esenyurt belediyelerinin ardından bugün İçişleri Bakanlığı bir belediyeye daha kayyum atandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYYUM ATADI

Dün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermesinin ardından İçişleri Bakanlığı, Vali Kemal Kızılkaya'nın kayyum olarak görevlendirildiğini duyurdu.

DEM PARTİ'DEN KAYYUM TEPKİSİ

DEM Parti'nin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Siirt Belediye Eş Başkanımız Sofya Alagaş'a verilen 6 yıl 3 aylık cezanın ardından bugün de sabahın erken saatlerinde Siirt Belediyemiz iktidar tarafından gasp edildi ve kayyum atandı. Böylece 31 Mart seçimlerinden bugüne halkın oylarıyla seçilen Hakkari, Mardin, Batman, Dersim, Halfeti, Akdeniz, Bahçesaray ve en son Siirt olmak üzere 8 belediyemiz gasp edilmiş oldu" denildi.

VALİ KIZILKAYA'DAN İLK HAMLE GELDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Kemal Kızılkaya'dan ilk hamle geldi. Kızılkaya koltuğa oturur oturmaz belediye binasına dev bir Türk bayrağı astırdı.

KEMAL KIZILKAYA KİMDİR?

Siirt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kemal Kızılkaya, Eskişehir nüfusuna kayıtlı olup, 1975 yılında dünyaya gelmiştir. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamıştır. Noterlik Belgesi sahibidir. Ayrıca Hukuk Uyuşmazlıkları alanında Uzman Arabuluculuk unvanı bulunmaktadır.

İngiltere'nin Exeter Üniversitesinde yabancı dil eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yönetim Bilimleri Ana Bilim dalında Yüksek Lisans ( Master ), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında Doktora ( PhD ) eğitimini tamamlamıştır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim, konferans ve çalışma ziyaretlerine katılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde Hukuk, Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilimleri alanında Misafir Öğretim Görevlisi olarak konferans ve dersler vermiştir. Yönetim bilimleri alanında yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki görevine 1999 yılında Nevşehir Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak başlamıştır. Sırası ile;

2002 -2002 Kırıkkale Balışeyh Kaymakamı,

2002 -2004 Kars Akyaka Kaymakamı,

2004 -2007 Mardin Vali Yardımcısı,

2007 -2010 Kastamonu Araç Kaymakamı,

2010 -2013 Konya Cihanbeyli Kaymakamı,

2013 -2016 Çanakkale Bayramiç Kaymakamı,

2016 - 2021 İzmir Kemalpaşa Kaymakamı,

2021 - 2021 İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı

2021 - 2023 Bilecik Valisi olarak görev yapmıştır.

10.08.2023 tarih 2023/376 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Siirt Valisi olarak atanmıştır.

Görev yaptığı yerlerdeki başarılı çalışmalarından dolayı Bakan, Vali, Belediye Meclisi, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri tarafından birçok defa Üstün Başarı, Başarı, Takdir, Teşekkür, Fahri Hemşerilik belgeleri ile taltif edilmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.