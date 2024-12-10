Sıkıyönetim nedeniyle general görevden alındı - Son Dakika
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Politika

Sıkıyönetim nedeniyle general görevden alındı

Güney Kore'de Tümgeneral Moon Sang-ho, sıkıyönetimdeki rolü nedeniyle görevden alındı.

10.12.2024 07:33
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Güney Kore Savunma İstihbarat Komutanlığı'nın başında bulunan Tümgeneral Moon Sang-ho, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen sıkıyönetim uygulamasındaki rolü nedeniyle görevden alındı. Birçok üst düzey ordu ve emniyet görevlisine de yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yankıları sürerken, Güney Kore ordusunda deprem yaşandı. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Savunma İstihbarat Komutanlığı'nın başında bulunan Tümgeneral Moon Sang-ho'nun, "sıkıyönetimdeki rolünün doğrulanması" nedeniyle görevden alındığı bildirildi.

Kritik görevlerdeki isimlere yurt dışı çıkış yasağı getirildi

Öte yandan, yürütülen sıkıyönetim soruşturması nedeniyle dün Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a konulan yurtdışı çıkış yasağının kapsamı genişledi. Ulusal Soruşturma Ofisi'nden (NOI) yapılan açıklamada, Kore Ulusal Polis Teşkilatı Genel Müdürü Cho Ji-ho, Seul Polis Teşkilatı Başkanı Kim Bong-sik ve Ulusal Meclis Polis Muhafızları Başkanı Mok Hyun-tae ile Başkent Savunma Komutanlığı şefi Korgeneral Lee Jin-woo ve Ordu Özel Harp Komutanlığı şefi Korgeneral Kwak Jong-keun'a da yurtdışı çıkış yasağı getirildiği kaydedildi. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sıkıyönetim nedeniyle general görevden alındı - Son Dakika

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