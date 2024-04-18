Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, İdil ilçesinin su sorununun çözülmesini talep etti - Son Dakika
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Politika

Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, İdil ilçesinin su sorununun çözülmesini talep etti

Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, İdil ilçesinin su sorununun çözülmesini talep etti

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ın İdil ilçesinin su sorununun çözülmesini talep etti. Aslan, İdil Belediyesinin su ve kanalizasyon şebekesini yenileme işinden dolayı 45 milyon lira borcu olduğunu ifade ederek, ilçenin su sorununun halen çözülmediğini belirtti. Aslan, belediyenin borçlarının Hazine tarafından silinmesini ve yeni bir su projesinin yapılmasını istedi.

18.04.2024 17:43  Güncelleme: 17:44
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DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Şırnak'ın İdil ilçesinin su sorunun çözülmesini talep etti.

Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinin sorunlarını dile getirdi.

Cizre'nin küçük bir ilçe olduğunu, belediyesinin daha önce kayyum tarafından yönetildiğini ve 772 milyon lirayı bulan borçlarını ödemesinin yılları bulabileceğini dile getiren Aslan, söz konusu borçların Hazine tarafından ödenmesini istedi.

İdil Belediyesinin de su ve kanalizasyon şebekesini yenileme işinden dolayı 45 milyon lira borcu olduğunu ifade eden Aslan, ilçenin su sorununun ise halen çözülmediğini söyledi.

Aslan, "Belediyenin borçlarının Hazine tarafından silinmesini ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu bir proje veya İdil'in ihtiyaçlarına uygun yeni bir su projesinin yapılmasını, halkın suya erişimin sağlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, İdil ilçesinin su sorununun çözülmesini talep etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, İdil ilçesinin su sorununun çözülmesini talep etti - Son Dakika
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