Sırp Liderlere Gözaltı Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sırp Liderlere Gözaltı Kararı

Sırp Liderlere Gözaltı Kararı

Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti liderlerine anayasal düzeni bozma suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

12.03.2025 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek Savcılığı, ülkede Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin Başkanı Milorad Dodik, Başbakanı Radovan Viskovic ve Meclis Başkanı Nenad Stevandic hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Bosna Hersek Savcılığı, ülkede yargı ve polis kurumlarının Sırp Cumhuriyeti entitesinde faaliyet göstermesini yasaklayan yasal düzenlemeler nedeniyle anayasal düzeni bozmakla suçlanan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, RS Başbakanı Radovan Viskovic ve RS Halk Meclisi Başkanı Nenad Stevandic'in gözaltına alınması talimatı verdi. Savcılık, Bosnalı Sırp liderlerin mahkeme celplerine icabet etmemelerinin ardından gelen gözaltı kararı için polis teşkilatı Bosna Hersek Devlet Soruşturma ve Koruma Ajansı'ndan (SIPA) yardım talep etti.

Sırp liderler gözaltı kararına meydan okudu

Aleyhlerinde gözaltı kararı çıkarılan Bosnalı Sırp liderler, RS entitesinin idari merkezi konumundaki Banja Luka'da ortak basın toplantısı düzenledi. Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, SIPA'nın gözaltı kararını uygulama konusunda adım atmayacağına inandığını söyledi. Dodik, "Bu bir bireyin değil, cumhuriyetin müdafaasıdır. Vatandaşların desteğine sahip olduğuma inanıyorum ve daha fazla destek talep ediyorum" dedi. Dodik, birkaç ay içinde siyasi durumun tıpkı Yugoslavya'nın dağıldığı döneme benzeyeceğini iddia etti.

"Ruslardan EUFOR'un görev süresinin uzatılmasını veto etmelerini isteyeceğim"

Rusya ve Sırbistan yanlısı Dodik, "Daha önce EUFOR-Althea misyonunun devamını destekliyordum ancak Ruslardan bunu veto etmelerini ve EUFOR'un ayrılmasını talep edeceğim" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek'teki barış gücü EUFOR'un Romanyalı komutanı General Florin-Marian Barbu'yu da doğrudan tehdit eden Dodik, "Rumen komutanın birinin çeşitli açıklama ve tehditlerle kariyerini güçlendirmeye çalıştığına şahit oluyoruz. Belki de biyografisine bir başarı hikayesi yazma fırsatı gördü. Sahip olduğu tanklar bir işe yaramaz. Kendisine buna teşebbüs etmemeyi tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Sırp Cumhuriyeti entitesi İçişleri Bakanı Sinisa Karan ise entiteye ait yerel polis gücünün üst düzey Sırp yetkilileri tutuklamayacağını açıkladı. Entite anayasasının kendilerine yüklediği sorumluluklar çerçevesinde hareket edeceklerini söyleyen Karan, "Kimse hapsedilmeyecek ve herkes koruma altında olacak" dedi.

Ne olmuştu?

Bosnalı Sırp lider Dodik, Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle Şubat ayında sonunda açıklanan ilk derece mahkeme kararıyla 1 yıl hapis ve 6 yıl Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezasına çarptırılmıştı. Bosnalı Sırp liderler, bu karara tepki olarak RS Halk Meclisi'nde devlet düzeyindeki mahkeme ve polis kurumlarının entite sınırları içerisinde faaliyet göstermesine yasak getiren yasal düzenlemeler kabul etmişti. Tartışmalı yasalar geçtiğimiz hafta Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınmış, devlet kurumlarının RS entitesindeki faaliyetleri kısa süreli belirsizliğin ardından olağan bir şekilde devam etmişti.

Sırp lider Dodik, açıklamalarında Bosna Hersek Mahkemesi, Bosna Hersek Savcılığı ve devlete ait polis teşkilatı SIPA'nın RS entitesinde yetkisi bulunmadığını savunmaya devam ediyor. Dodik liderliğindeki Bosnalı Sırp siyasetçiler, RS Halk Meclisi'nde entite anayasasının değişikliği için yeterli çoğunluğa sahip olmamalarına rağmen bugün Sırp Cumhuriyeti'ne ait bir ordu kurulması gibi radikal maddelerin yeni bir anayasanın kabulü için meclis oturumu gerçekleştirmeyi planlıyor. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

Polis, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırp Liderlere Gözaltı Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
Erdoğan’ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Ukrayna “Ateşkese varım“ dedi, Rusya’dan beklenen yanıt geldi Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi’nden elendi Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi
4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı

16:01 Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
15:42 Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
15:36 Erdoğan’ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
14:53 Ukrayna “Ateşkese varım“ dedi, Rusya’dan beklenen yanıt geldi Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi
23:11 Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi’nden elendi Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi
22:58 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
22:58 Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
22:30 Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
22:13 İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et
22:02 Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
21:51 Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 17:08:31. #7.12#
SON DAKİKA: Sırp Liderlere Gözaltı Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.