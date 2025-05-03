Sırrı Süreyya Önder'e Veda - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'e Veda

Sırrı Süreyya Önder\'e Veda

Bakan Şimşek ve Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in vefatını sosyal medyada anarak duygu dolu mesajlar paylaştı.

03.05.2025 19:02
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'RENKLİ KİŞİLİĞİ İLE HEM RENK HEM DENGE KATTI'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı dileğinde bulunarak, "Sırrı Süreyya Önder, yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattı. Sanatçı ve bilge karakterini, hayatının son günlerinde 'Terörsüz Türkiye' hedefine, barış ve kardeşliğin hüküm süreceği Türkiye'ye adadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun, geride kalanlara Allah sabır versin" mesajını paylaştı.

'SANA SÖZ, BU ÜLKEYE BARIŞ GELECEK'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakırhan, "Sevgili Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Bu ülke, hakikati büyük bedellere rağmen dile getirmekten bir an bile imtina etmeyen büyük bir değerini yitirdi. Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Sırrı, sadece bir siyasetçi değil; Türkiye'nin hafızası, onuru ve neşesiydi. Sözleriyle direnen, gülüşüyle umut olan bir insandı. Onu kaybetmenin acısı büyük. Ama biliyoruz ki Sırrı'nın düşleri bizimdir, yolu yolumuzdur. Hakkını helal et Sırrı. Uğurlar olsun, yoldaşım. Sana söz, bu ülkeye barış gelecek" dedi.

Kaynak: DHA

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