Sokak Güvenliği Üzerine Vurgular - Son Dakika
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Politika

Sokak Güvenliği Üzerine Vurgular

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Iğdır'da sokak güvenliğinin önemini vurguladı.

09.04.2025 01:16
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Sokağı güvenli olmayan hiçbir toplum başarılı olamaz, adım atamaz. Sokağa risk nereden gelirse gelsin, hayvandan, sokağa davetten, trafikten, yanlıştır, risktir ve bunun mutlaka gereğinin yapılması lazım." dedi.

Bülent Turan, Iğdır ziyareti kapsamında Iğdır Özel Harekat Merkezi'nde "80. Yıl Polis Hatıra Ormanı"nın açılışını yaptı, fidan dikti.

Ardından Vali Ercan Turan'ı makamında ziyaret eden Turan, Valiliğin Toplantı Salonu'nda kurum amirleriyle toplantı yaptı.

Turan, daha sonra beraberindekilerle Valilik işbirliğiyle yaptırılan Iğdır Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde incelemelerde bulundu.

Bülent Turan, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, önemli bir konu için Iğdır'da bulunduklarını söyledi.

Iğdır Valisi Turan ve ekibine, Türkiye'de önemli bir çalışma yaptıkları için teşekkür eden Turan, "Köpek barınak tesisini gezdik, diğer iller daha yeni başlarken Iğdır konuyu bitirmiş, son aşamaya gelmiş." dedi.

Turan, tüm bakan yardımcılarının benzer program için farklı ilerde toplantılar yaptığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Memleketimizde bu yüzyılda sokaklarda hala çocuklar ölüyor, bazen yaşlılar bedel ödüyor, bunu kabul etmiyoruz, buna isyan ediyoruz. Daha ötesi, Meclisimiz bu konuyu ciddiye almış, kanun çıkarmış, bu kanunun uygulaması lazım ki Avrupa'da olduğu gibi sokakta hayvan olmasın, sokaklarımız güvenli olsun. Sokağı güvenli olmayan hiçbir toplum başarılı olamaz, adım atamaz. Sokağa risk nereden gelirse gelsin, hayvandan, sokağa davetten, trafikten, yanlıştır, risktir ve bunun mutlaka gereğinin yapılması lazım. Bu nedenle sokakların güvenliği esastır."

Devletin varlık sebeplerinden birinin de güvenlik olduğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Sokağımızda çocuk ölümü, trafik kazası, terör meselesi, sokağa davet gibi toplumumuzun huzurunu bozan hiçbir şey istemiyoruz. O yüzden bugün sokakta hiç hayvan olmaması iddiası için buradayız, gerekli altyapı çalışmalarını yapacağız. Bu sorunları sokağımızdan kaldırmak, kazımak istiyoruz. Bu nedenle konu güvenlik ve huzura ilişkin bir konudur. Bakın 9 ay önce çıkarılan kanunda belli kurumlara belediyeler başta olmak üzere belirli görevler verildi. Bazıları eylem yaptılar, 'İtlaf olacak, katliamlar yapılacak, çok büyük krizler olacak.' denildi. Bakın Iğdır'da nerdeyse sokak hayvanları meselesi bitti. İtlaf mı büyük kiriz mi kavga mı var? Aslında herkes işini düzgün yapsa bir sorun ortada kalmayacak, bu nedenle de sokağımızda hiçbir güvenlik meselesi olamayacak."

Turan, Iğdır'daki bu çalışmanın tüm Türkiye'ye örnek olmasını temenni ederek, sokak hayvanlarıyla ilgili hızlı, pratik önlemler aldıklarını dile getirdi.

Her ilde benzer adımlar attıklarına işaret eden Turan, "Esasında kanun, belediyelere toplama, rehabilite etme, kısırlaştırma ve sahiplendirmeye kadar bakma gibi birçok görev veriyor. Ancak belediyeler bazen bunları ihmal ettiği için biz valilik olarak bu meseleye el atıp, tüm kurumlarımızla omuz omuza verip, memleketimizde köpek sorunu ve sokak hayvanı meselesi kalmasın istiyoruz. Tüm kurumların sürece katkı sağlamasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Bülent Turan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Sağlık, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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