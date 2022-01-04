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Somali Başbakanı Roble: "Seçimleri en kısa sürede tamamlamakta kararlıyız" - Son Dakika

Somali Başbakanı Roble: "Seçimleri en kısa sürede tamamlamakta kararlıyız"

04.01.2022 17:14
Somali Başbakanı Roble: "Seçimleri en kısa sürede tamamlamakta kararlıyız"

Somali Başbakanı Hüseyin Roble, ülkede siyasi krize yol açan meclis seçiminin en kısa zamanda tamamlanacağını ifade etti.

Somali Başbakanı Hüseyin Roble, ülkede siyasi krize yol açan meclis seçiminin en kısa zamanda tamamlanacağını ifade etti.

Roble, yaptığı açıklamada, tüm taraflarla istişare halinde "seçimleri mümkün olan en kısa sürede tamamlamakta kararlı" olduklarını söyledi.

Başbakan Roble'nin açıklamaları Ulusal İstişare Konseyinin başkent Mogadişu'da uluslararası ortaklarla yaptığı görüşme sırasında geldi.

Somali Hükümeti Sözcüsü Muhammed İbrahim, uluslararası ortakların yürütülen istişarelerden memnuniyet duyduğunu ve güvenilir seçimin yapılmasına ilişkin anlayışa sahip olunduğunu belirtti.

Eyalet liderleri ve Başbakan'ın da dahil olduğu istişare konseyinin seçim sürecine ilişkin yaptığı konferansın ikinci gününe girildi.

Somali'de siyasi kriz

Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 2021 başında yapılamaması nedeniyle Başbakan Roble ile Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında siyasi kriz yaşanıyor.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan Roble ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla 27 Aralık'ta açığa almıştı.

Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu tarafından yetkileri askıya alınan Başbakan Roble liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu ise bu adımı darbe girişimi olarak değerlendirerek kınamıştı.

2004'te oluşturulan meclis sistemi, ülkenin 4 büyük kabilesi ve küçük kabilelerin temsil edildiği "4,5 sistemine" göre yönetiliyor. Kabile yapısına uygun sistemle yönetilen ülkede, 4 büyük kabile eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Seçilen meclis üyeleri de hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

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cumhurbaşkanı, Mogadişu, Başbakan, Somali, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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