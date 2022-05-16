Somali'nin eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 214 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
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Somali'nin eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 214 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi

16.05.2022 12:56
Somali'nin eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 214 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Somali'de üçüncü tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde 214 oy alan eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud yeniden cumhurbaşkanlığı görevine seçildi.

Somali'de üçüncü tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde 214 oy alan eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud yeniden cumhurbaşkanlığı görevine seçildi.

Somali'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanan belli oldu. Üçüncü tura kalan seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed ile yarışan eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, rakibine karşı 214 oy alarak ülkenin 10. cumhurbaşkanı seçildi. Muhammed Abdullahi ise, 110 oy olarak seçim yarışını kaybetti. Nihai sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra yemin eden Cumhurbaşkanı Mahmud, 4 yıl boyunca görevde kalacak.

15 ay ertelenmişti

Somali'de uzun bir sürenin ardından düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda 36 adaydan hiçbiri oyların 3'te 2'sini alamamış, Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Dani 65, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi 59, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 52 ve eski Başbakan Hassan Ali Kheyre 47 oy alarak, ikinci tura kalmıştı. Bir milletvekili, koltuğu tartışmalı olduğu için oy verme işlemine katılmamış, Başkent Mogadişu'da 329 milletvekilinden 328'inin oy kullandığı seçimin ikinci turunda, en yüksek oyu eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed almıştı.

Çekişmeli geçerek üçüncü turda sonuçlanan seçimler, ülkede yaşanan iç güvenlik sorunları nedeniyle 15 ay ertelenmişti.

Yeni Cumhurbaşkanı Mahmud, 2012-2017 yılları arasında da cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştu. - MOGADİŞU

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Somali'nin eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 214 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'nin eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 214 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
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