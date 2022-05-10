Son anket sonuçlarını AK Parti Başkan Yardımcısı Mustafa Şen paylaştı: Yüzde 40'ı geçecek ondan eminim - Son Dakika
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Son anket sonuçlarını AK Parti Başkan Yardımcısı Mustafa Şen paylaştı: Yüzde 40'ı geçecek ondan eminim

10.05.2022 09:39
Son anket sonuçlarını AK Parti Başkan Yardımcısı Mustafa Şen paylaştı: Yüzde 40'ı geçecek ondan eminim

AK Parti'nin son yaptırdığı anketten çıkan sonuçları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen yayınladı. Şen, Şimdi yüzde 40'a doğru yaklaşıyoruz. 40'ı geçecek ondan eminim. Bizim analizlerimiz yüzde 45'i hatta yüzde 46'yı gösteriyor. Tabii bizim hükümet olarak gerekenleri yapmamız lazım." dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından ara ara anket yaptırılıyor. Partinin son yaptırdığı anketten çıkan sonuçları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında paylaştı. Şen bir önceki açıklamasında AK Parti'nin oy oranını yüzde 36 olarak duyurmuştu.

"OYLAR 40'I GEÇECEKTİR"

Sözlerine, "Biraz düşüş yaşadık" ifadeleriyle başlayan Şen, "Şimdi yüzde 40'a doğru yaklaşıyoruz. 40'ı geçecek ondan eminim. Bizim analizlerimiz yüzde 45'i hatta yüzde 46'yı gösteriyor. Tabii bizim hükümet olarak gerekenleri yapmamız lazım. Bunların başında enflasyonu dizginlemek geliyor" dedi.

"GELİŞMELERİN ÜLKE EKONOMİLERİNE YANSIMAMASI İMKANSIZ"

AK Partili Şen, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Vatandaşımız bunların sebebini biliyor. Koronavirüs ekonomileri vurdu. Bu bizi de etkiledi. Biz her şeyi enerjiyle yapıyoruz. Kömürün, doğal gazın fiyatı yükseldi. Bunlar 2 kattan 10 kata kadar artış gösterdi. Bunların dünya ekonomisine haliyle ülkeler ekonomisine yansımaması imkansız.

"ENFLASYONU DÜŞÜRME SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"

Vatandaşımız bunun sebebini biliyor. Biz kendi ödevimizi yaparsak seçmen bize destek veriyor. Ve biz bu gelişmeleri seçimden önce halledeceğiz diyoruz. Verdiğimiz sözlerden biri de enflasyon düşecek. Biz verdiğimiz sözleri tutarız."

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Son Dakika Politika Son anket sonuçlarını AK Parti Başkan Yardımcısı Mustafa Şen paylaştı: Yüzde 40'ı geçecek ondan eminim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son anket sonuçlarını AK Parti Başkan Yardımcısı Mustafa Şen paylaştı: Yüzde 40'ı geçecek ondan eminim - Son Dakika
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