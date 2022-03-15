Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ukrayna savaşında bugünkü tablonun nedeninin geçmişteki ikircikli tavır olduğunu belirtti ve Kırım'ın işgaline sessiz... - Son Dakika
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ukrayna savaşında bugünkü tablonun nedeninin geçmişteki ikircikli tavır olduğunu belirtti ve Kırım'ın işgaline sessiz...

15.03.2022 14:40

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ukrayna savaşında bugünkü tablonun nedeninin geçmişteki ikircikli tavır olduğunu belirtti ve Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar bugün savaşı bitirmeye çalışıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ukrayna savaşında bugünkü tablonun nedeninin geçmişteki ikircikli tavır olduğunu belirtti ve Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar bugün savaşı bitirmeye çalışıyor. Bu bize birçok şeyi göstermiştir"

- "Türkiye barışın umudu olmuştur"

-"Ukrayna savaşında birtakım değerlerin ne kadar kırılgan olduğu görüldü. Demokrasinin zedelenmesinde sadece belli devletlerin buna karşı çıkmasının ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkmıştır. Bir kere daha görüldü ki dünyada herkes güvende değilse hiç kimse güvende değildir"

-"Türkiye'ye ambargo çabası trajiktir. Savaştan önce bu konuda katı duranlar şimdi yumuşamaya başladı. Gördüler ki burada uluslararası sistemin dikişleri sökülürse Türkiye'ye bir şey olmaz. Olan kendilerine olacak"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ukrayna savaşında bugünkü tablonun nedeninin geçmişteki ikircikli tavır olduğunu belirtti ve Kırım'ın işgaline sessiz...
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ukrayna savaşında bugünkü tablonun nedeninin geçmişteki ikircikli tavır olduğunu belirtti ve Kırım'ın işgaline sessiz...
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ukrayna savaşında bugünkü tablonun nedeninin geçmişteki ikircikli tavır olduğunu belirtti ve Kırım'ın işgaline sessiz...

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Ömer Çelik, AK Parti, Ukrayna, Kırım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Ukrayna savaşında bugünkü tablonun nedeninin geçmişteki ikircikli tavır olduğunu belirtti ve Kırım'ın işgaline sessiz... - Son Dakika


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