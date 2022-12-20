Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı - Son Dakika
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı

20.12.2022 14:43

Asgari ücrette merakla beklenen tarih geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı saat 14.00 itibariyle başladı. Toplantının ardından 2023 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının açıklanması bekleniyor. Bu yıl asgari ücrete yüzde 40 ile 50 arasında zam yapılması bekleniyor. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

Asgari ücrette milyonlarca vatandaşın merakla beklediği gün geldi çattı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Toplantı saat 14.00 itibariyle başladı.

"SALI GÜNÜ UZLAŞACAĞIMIZI UMUYORUM"

Toplantıya ilişkin hafta içi değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi. Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Hükümet kanadından gelen açıklamalarda asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde.

"UMUTLARI BOŞA ÇIKARMAYACAK RAKAM ÜZERİNDE UZLAŞIRIZ"

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da toplantı öncesinde yeni açıklamalarda bulundu. Kavlak, "Umutları boşa çıkarmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız. Üçlü mutabakat olarak da anlaşmayı imzalarız" ifadelerini kullandı.

BU YIL İKİ KEZ ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bu yıl ise asgari ücrete yüzde 40 ile 50 arasında zam yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan zam oranı bu yönde. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak.

YORUMLAR (2)
  • İbrahim Soytetir: Türk işe güvenmiyorum Geçen yıl son görüşmede Başkanın mikrofonu açık unutupta ne söylediğini duydum En üzücü olanda aynı şahsın tekrar seçilmesi Cevap Yaz 39 1 Yayından Kaldır
  • İbrahim Soytetir: Kendinize olunca hemen İhalelerde anında anlaşılır Asgari ücret denince boş yere toplanıp toplanıp dağılırsınız Sonunda mikrofon kapalı diye bak nasıl hallettik dersiniz Cevap Yaz 30 0 Yayından Kaldır
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