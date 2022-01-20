Son dakika haber... Bekir Bozdağ: "(HDP'Lİ Selma Güzel'in fezleke) Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi" - Son Dakika

Bekir Bozdağ: "(HDP'Lİ Selma Güzel'in fezleke) Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi"

ANKARA - Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığına ilişkin fezlekeleri için toplandı.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını görüştü.

Görüşmede Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olma iddiasına ilişkin iki fezleke düzenlendiğini belirterek, Anayasa 83. ve iç tüzük 131, 132, 133, 134. maddelerini müzakere ederek karara bağlayacaklarını söyledi.

Komisyon toplantısında zaman zaman tansiyon yükseldiği öğrenildi. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ komisyon toplantısı sonrasında hazırlık komisyonu üyeleri ile gazetecilere açıklama yaptı.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Güzel hakkında iki fezlekenin müzakere edildiğini söyleyerek, "Gerek iki fezlekenin aynı milletvekili ile ilgili olması, irtibat ve dosya azlığı göz önünde bulundurularak hazırlık komisyonu kurulmasına karar verildi. Hazırlık komisyonu beş üyeden oluşmaktadır. Komisyona verilen üyelere, siyasi parteilerin Türkiye büyüak millet meclisi&'ndeki temsil oranlarına göre belirlenmektedir. Buna göre, AK parti grubuna üç, CHP vce HDP bir üye düşmüştür. Üyelerin belirlenmesi Komisyon Başkanın kura çekmesine göre yapıldı. Kura sonucuna göre; AK Parti Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Kırıkkale milletvekili Ramazan Can, İstanbul milletvekili Abdullah Güler, CHP Antalya milletvekili Rafet Zeybek, HDP Batman milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki komisyon üyeleri olarak belirlendi. İç tüzüke göre, komisyona en geç bir ay içerisinde raporunu sunması önerildi. Komisyonun ihtiyaç duyulması halinde ilgili kamu kurum, kuruluş, kişilerle yazışma yapması, orandan gelen bilgi, belge ek dosyaların komisyon başkanına havalesi üzerine hazırlık komisyonu değerlendirmelerinde gözetilmesi, raporun en geç bir ay içinde Komisyon Başkanlığı'na sunulması konusunda da karar verildi. Komisyon ilk toplantısını bugün yapacaktır" dedi