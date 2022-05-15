Son dakika haber... Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 27 bin 400 Rus askeri öldürüldü" - Son Dakika
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Son dakika haber... Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 27 bin 400 Rus askeri öldürüldü"

15.05.2022 15:30
Son dakika haber... Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 27 bin 400 Rus askeri öldürüldü"

Son dakika haberler... Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 27 bin 400 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 27 bin 400 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 27 bin 400 Rus askeri öldürüldü" denildi. Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 220 tank, 2 bin 958 zırhlı araç, 555 topçu sistemi, 195 çoklu fırlatma roket sistemi, 89 uçaksavar savaş sistemi, 200 uçak, 164 helikopter, 2 bin 87 motorlu araç ve akaryakıt tankeri, 13 tekne, 416 insansız hava aracı, 42 adet özel birlik ve 95 adet seyir füzesinin imha edildiği belirtildi. - KİEV

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Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana 27 bin 400 Rus askeri öldürüldü' - Son Dakika


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