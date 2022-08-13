Çorum haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesiden itibaren büyükbaş et fiyatında yüzde 30-35 indirime gidileceğini belirterek, "40 çeşit üründe inşallah Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Toplu Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

İnsanlığın son asrın en ağır ekonomik fırtınalarından birini yaşadığına işaret eden Erdoğan, "CHP ve maşa arkadaşları sabah akşam birbirlerine laf yetiştiriyor, boşuna uğraşmayın." diye konuştu.

Erdoğan, koyun ve kuzu eti fiyatında yüzde 25 indirim yapıldığını hatırlatarak, "Pazartesiden itibaren büyük başta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe inşallah Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışverişlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz." bilgisini verdi.

"Hepsini aşacağız"

Şekerden pirince, zeytinyağına ve ayçiçek yağına kadar pek çok ürünün Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınabileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler vesaire onlar da kendilerini buna göre ayarlayacak. Artık CHP ve şürekası bırakın ortaya fikir sunmayı, Türkiye'nin kazanımlarını engellemeyi, bundan sonra arkadan nal toplayacaklar. Zaten yaptıkları bir şey yok, ortaya koydukları bir eser yok. Sadece laf, sadece iftira. Hepsini aşacağız."

İktidarlarının Türkiye'nin çıkarlarını gözetmekten başka bir derdi olmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak CHP'nin belediyelerindeki yolsuzluklar, hırsızlık, ahlaksızlık vakaları almış başını gidiyor. Zaten Bay Kemal, Sayın Baykal'ı bir gece kasetle devirerek gelmedi mi? Böyle bu, bunun mesleği bu. Şimdi ise o oturduğu koltuktan tabii ki kalkamıyor ve kasetle genel başkan olunan bir partinin, milletvekili adaylarını hangi kritere göre belirlediği bizzat kendileri tarafından ikrar edilmeye başlandı. Hizmetleri veya eserleriyle konuşulmak yerine her gün yeni bir skandalla ülkenin gündemini meşgul ediyorlar."

"Kılıçdaroğlu işsizlikle ilgili iddiasını ispat edecek rakamları söyleyemedi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde işsizlikle ilgili bir iddia ortaya attığını ancak iddiasını ispat edecek rakamları dahi bulup söyleyemediğini ifade eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Bu zat bahar aylarında elektriğe kafayı takmış, faturasını ödemediği için kendini günlerce karanlığa mahkum etmişti. Güya vatandaş ziyaretleri adı altında milleti kandırmaya çalışmıştı. Şimdi anlıyoruz ki sadece milleti değil, evlerine misafir oldukları kişileri de aldatmışlar. Çeşitli vaatlerde bulunup vatandaşa alçakça ve açıkça yalan söyleyerek, yalan söyleterek utanmadan, sıkılmadan insanımızı siyasi şovlarına alet etmişler. Kim var bunların yanında? PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, İP, kendisi ve yanında bir de eh işte ufak tefek birileri daha var.

Normalde bu zatın siyasi ahlakı olsa çıkar milletten açıkça özür diler ama bunlar milletten af dileyecekleri yerde işi pişkinliğe, arsızlığa vurarak, paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Aynı iki yüzlülüğü, aynı tutarsızlığı ülkemizin beka meselesi olan terörle mücadelede de sergiliyorlar. İç Anadolu'ya gelince Kandil'i yerle bir etmekten bahseden Bay Kemal, Ankara'ya dönünce Kandil'in siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüşüyor. Bay Kemal unutma, bu terör örgütlerinden sana yar olmaz. Bunların hepsini Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de nasıl yerle bir ettiysek, bundan sonra da yerle bir etmeye devam edeceğiz."

"Türkiye'ye dair hiçbir ideali bulunmayan bir muhalefetle karşı karşıyayız"

Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının durumunu gördükçe CHP'ye ve ona oy veren vatandaşlar adına üzüldüğünü dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Polisimize, askerimize el kaldıranların yanında yer alanlardan bir şey olmaz. Kaldı ki bu CHP, terörle, teröristlerle mücadelede parlamentoda 'ret' oyu veren değil mi? Bu kadar kıvırmayı bırakın insan belini, rüzgar gülü bile buna dayanamaz. İradesi ipotek altına alınmış, etrafı kuşatılmış, hırsının esiri olmuş, Türkiye'ye dair hiçbir ideali bulunmayan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Mehmet Akif, bakınız bunları nasıl anlatıyor, 'Şarka bakmaz, garbı bilmez ilimden yok payesi/ Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi.' Bunların da tek sermayesi kızarmayan yüzleri, yaşarmayan gözleri."

(Sürecek)