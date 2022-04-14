Son dakika haberleri! Finlandiya, NATO'ya katılma kararını haftalar içinde verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Finlandiya, NATO'ya katılma kararını haftalar içinde verecek

14.04.2022 00:58
Son dakika haberleri! Finlandiya, NATO'ya katılma kararını haftalar içinde verecek

Son dakika haberlerine göre Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, gelecek haftalarda NATO'ya üye olup olmayacağına karar verileceğini söyleyerek, "Ancak süreç, oldukça hızlı olacak.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, gelecek haftalarda NATO'ya üye olup olmayacağına karar verileceğini söyleyerek, "Ancak süreç, oldukça hızlı olacak. Aylar değil, her şey haftalar içinde gerçekleşecek" dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'in başkenti Stockholm'de NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya geldi. İki lider ikili görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında açıklama yaptı. Marin, Finlandiya'nın gelecek haftalarda NATO'ya üye olup olmayacağına karar verileceğini dile getirdi. Geleceğe dair bir görüşe sahip olmak gerektiğini kaydeden Marin, "Bu süreci, analiz ederek ve gelecek hakkında ortak görüşler elde etmek için kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. NATO üyeliğine karar verme noktasında kesin bir tarih vermeyen Marin, "Ancak süreç, oldukça hızlı olacak. Aylar değil, her şey haftalar içinde gerçekleşecek" dedi.

Finlandiya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkenin güvenlik stratejisindeki değişikliklere ilişkin "beyaz kitabı" adlı analizi bugün parlamentoya sunacak. Parlamentonun, beyaz kitap ışığında gelecek haftalarda NATO katılımı görüşmeye başlaması bekleniyor.

"Tarihimizdeki en önemli dönem"

İsveç Başbakanı Andersson ise, "Bu, tarihimizdeki en önemli dönem. Güvenlik ortamı tamamen değişti. İsveç için, güvenliğimiz ve barış için en iyisini düşünmek zorundayız" dedi. - STOCKHOLM

YORUMLAR
500
Putin'i sinirlendirecek gelişme! Finlandiya'nın ardından İsveç de NATO üyeliği için adım attı Putin'i sinirlendirecek gelişme! Finlandiya'nın ardından İsveç de NATO üyeliği için adım attı İsveç'in haziranda NATO üyeliğine başvuracağı iddiası İsveç'in haziranda NATO üyeliğine başvuracağı iddiası

Finlandiya, Stockholm, İsveç, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Finlandiya, NATO'ya katılma kararını haftalar içinde verecek - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:28:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Finlandiya, NATO'ya katılma kararını haftalar içinde verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement