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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Abu Dabi'de gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Abu Dabi'de gazetecilerin sorularını yanıtladı

20.01.2022 14:39

ABU TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler, ilişkiler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

ABU TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler, ilişkiler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temasları sırasında gazetecilerin, ziyaretlerine ve gündeme ilişkin sorunlarını yanıtladı.

Basın mensuplarının Katar ve BAE ziyaretlerine ilişkin sorusunu üzerine Şentop, "Dün Katar'daydık. Katar'a gidişimizin çok özel bir sebebi daha vardı; birçok sebep var da en önemlilerinden birisi, seçimle oluşmuş bir parlamento ilkti ve o parlamentonun ilk ziyaretçisi olduk. Meclis Başkanı'nın o şekilde bir daveti vardı. Önemli görüşmeler gerçekleştirdik." diye konuştu.

Dün gece BAE'ye geldiklerini ifade eden Şentop, "Burada Meclis Başkan'ıyla uzunca görüşmeler yaptık. Az önce Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı'yla görüştük." bilgisini paylaştı.

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile BAE arasında uzun zamandır ekonomik, ticari bakımdan ve özellikle halklar arası ilişkiler bakımından bir sıkıntı yok. Mesela ticari hacmimize baktığımızda geçtiğimiz yıllarda da ticaret hacminin mevcut durumunu koruduğunu, muhafaza ettiğini görüyoruz. Şimdi kasım ayı sonunda Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Zayed'in Türkiye'yi ziyaretiyle beraber, çok kalabalık bir heyetle ziyaret olmuştu, yepyeni bir süreç başladı. Çok hızlı dinamik gelişen bir süreç. Türkiye ile BAE arasında birçok anlaşma imzalandı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da şubat ayı ortalarında burayı ziyaret edecek; planlanan o. Bu arada tabii birçok bakanımızın, bakanların karşılıklı ziyaretleri gerçekleşti. Mevcut ilişkileri çok kısa bir zamanda çok daha iyi bir noktaya, seviyeye taşımak, geliştirmek, genişletmek, çeşitlendirmek mümkün.

Her iki tarafta da Türkiye tarafında bu irade var ama bugünkü görüşmelerimizden bizzat müşahede ettiğim şey: BAE yöneticileri, yetkilileri de Türkiye ile ilişkileri çok hızlı bir şekilde süratle geliştirme konusunda çok güçlü bir iradeye sahipler. Bu bakımdan bilhassa ticari, ekonomik ilişkiler bağlamında ama bunun dışında birçok alanda daha birlikte hareket etmek ve bölgede barışa katkı sunacak iş birliği içerisinde ortak çalışmalar yapmak, yürütmek mümkün. Bunu görüyoruz. Büyük bir arzuyla, istekle böyle bir irade ortada var. İnşallah Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretiyle beraber de çok daha önemli adımlar atılacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretini dört gözle beklediklerini ifade ediyorlar."

Bir basın mensubunun, "HDP'li Semra Güzel için Karma Komisyon bugün toplandı ve Hazırlık Komisyonu kuruldu. Buna dair görüşünüz nedir? HDP'den diğer isimlerin, diğer fezlekeleri önümüzdeki günlerde gelebilir mi? Bazı dosyalar ayrılabilir mi?" sorusu üzerine Şentop, TBMM'de 1500 civarında dosyanın bulunduğunu ve dosyaların gelmeye devam ettiğini söyledi.

Bunlar arasında İçtüzük çerçevesinde hareket etme yetkisinin Karma Komisyona ait olduğunu ifade eden Şentop, "Meclis Başkanlığı gelen dosyaları Karma Komisyona sevk ediyor. Karma Komisyon bunları kendine göre bir gündem dahilinde görüşebiliyor, karar alabiliyor. Bu süreçle ilgili de şunu ifade edeyim: İçtüzüğe göre komisyon kurulması bir mecburiyet. Dokunulmazlık dosyalarının ilgili önce bir Hazırlık Komisyonu çalışması oluyor. Onun raporu üzerine tekrar Karma Komisyon yeniden bir görüşme yapıyor. Bu süreç İçtüzükteki takvim içerisinde ilerleyecek, ilerliyor." dedi.

Basın mensuplarının, "Terörle ilgili dosyaların geçmişte ayrılabileceği ifade edilmişti" demesi üzerine Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBMM'yi ve milletimizi rahatsız eden bazı olaylar, suçlar, ithamlar söz konusu. Bunlarla ilgili olarak mutlaka TBMM'nin Karma Komisyonunda harekete geçmesi gerekir. Buna dair bizim İçtüzüğümüzde, Meclisin çalışma usullerinde de buna imkan veren bazı ölçüler, kriterler var.

Ben, terörün bir yöntem olmadığını, siyasetle, terör arasına aşılmaz, net bir mesafe konulması gerektiğini söylüyorum. Bu çok önemlidir.

Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler, ilişkiler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil. Bu bakımdan böyle bir yol tercih edenlerle ilgili de TBMM'nin mevzuatında, Anayasa'mızda ve İçtüzükte gerekli hükümler var. Şunu söyleyelim: Tabii dokunulmazlık bir kurumdur, müessesedir. Şüphesiz yasama faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından önemli ama dokunulmazlığın kaldırılması gibi bir müessese de var sonuç itibarıyla. Dolayısıyla bu konuda gerekli değerlendirmeleri yapmak TBMM'nin mehabetine, temsil etmiş olduğu tarihi kimliğe aykırı olan birtakım durumlar, tavırlar karşısında da TBMM'nin de tavrını belirlemesi lazım. Buna tabii karar verecek olan nihai olarak Karma Komisyondur."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Abu Dabi'de gazetecilerin sorularını yanıtladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Abu Dabi'de gazetecilerin sorularını yanıtladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Abu Dabi'de gazetecilerin sorularını yanıtladı

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Birleşik Arap Emirlikleri, Mustafa Şentop, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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