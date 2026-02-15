PİAR Araştırma şubat ayı seçim anketi sonuçlarını yayımladı. 2260 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Şirketin Şubat 2026 "Türkiye Siyasi Gündem Araştırmasına göre, kararsızların dağıtılmasından sonra ankette CHP yüzde 35,1 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 31,7 ile ikinci parti oldu.
MHP yüzde 9,0 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 8,8 oy ile dördüncü, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 5,6 beşinci, Zafer Partisi yüzde 4 ile altıncı ve YRP yüzde 2.7 ile yedinci sırada yer aldı.
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
