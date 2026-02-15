Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla - Son Dakika
Politika

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

15.02.2026 13:39
PİAR Araştırma'nın yüzlerce katılımcıya "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği Şubat ayı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar elde edildi. Kararsızların dağıtılması sonrasında ankette CHP yüzde 35,1 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 31,7 ile ikinci parti oldu.

PİAR Araştırma şubat ayı seçim anketi sonuçlarını yayımladı. 2260 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

FARK 3 PUANDAN FAZLA

Şirketin Şubat 2026 "Türkiye Siyasi Gündem Araştırmasına göre, kararsızların dağıtılmasından sonra ankette CHP yüzde 35,1 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 31,7 ile ikinci parti oldu.

İYİ PARTİ 5. SIRADA YER ALDI

MHP yüzde 9,0 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 8,8 oy ile dördüncü, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 5,6 beşinci, Zafer Partisi yüzde 4 ile altıncı ve YRP yüzde 2.7 ile yedinci sırada yer aldı.

Politika, AK Parti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • 12karaoglan 12karaoglan:
    Anket galiba chp binasında yapıldı 76 35 Yanıtla
    Salih Sönmez Salih Sönmez:
    CHP il binasında bile bu kadar CHP’ye oy çıkmaz 64 26
  • 7896 7896:
    Ya bu millet CHP yi iktidara getirirmi, seçim zamanı geldiğinde yine millet sağ duyulu olup oyunu RTE ye verecektir, çünkü CHP altanatif bir parti değildir. 70 35 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    araştırmayı nerede yaptıklarını da bir yazsalar 50 17 Yanıtla
    11361136jJ 11361136jJ:
    validenin evinde 2 1
  • Kerem Oğuz Kerem Oğuz:
    Ne kadar komiksiniz kunekler 27 8 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    fark yüzde 10 da olsa zor 6 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
