Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Bu ülkede FETÖ'cülerden sonra kaçan tek isim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'dur" - Son Dakika
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Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Bu ülkede FETÖ'cülerden sonra kaçan tek isim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'dur"

26.05.2022 09:42
Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Bu ülkede FETÖ'cülerden sonra kaçan tek isim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'dur"

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların rasyonel ve reel-politik bağlamda tamamen trajikomik bir anlama sahip olduğunu ve bu siyasetin sarı gazetecilikten başka bir işe yaramadığını belirterek, "Hatırlatmakta fayda var, bu ülkede FETÖ'cülerden sonra kaçan tek...

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların rasyonel ve reel-politik bağlamda tamamen trajikomik bir anlama sahip olduğunu ve bu siyasetin sarı gazetecilikten başka bir işe yaramadığını belirterek, "Hatırlatmakta fayda var, bu ülkede FETÖ'cülerden sonra kaçan tek isim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, ABD'nin en başından itibaren ülkemiz ile alakalı olarak sahip olduğu tavrın ortada olduğunu ve bu sebepten Kılıçdaroğlu'nun tamamen yalan söylediğini ifade etti. Palabıyık, "ABD Başkanı Biden, seçimlerden önce 'Erdoğan hükümetini muhalefeti destekleyerek yıkacağız' cümlesini kurdu ve en başından itibaren Erdoğan karşıtlığını açıkladı. Yine ABD'de sözde Demokrasi Vakfı kuruldu ve 15 Temmuz darbe sürecinin haklılığı için çalışmaya başladı. Ayrıca, FETÖ liderinin hala ABD'de olması, ABD'nin politikalarının en önemli göstergesidir. Sadece bunlar değil, ABD hukuk sistemi, kendi ülkesi içinde yapılan tüm para transferlerini kontrol altında tutmak isteyen bir sisteme sahiptir. ABD, Kılıçdaroğlu gibi kakafoni yapmaz, sarı gazetecilik yapmaz. Hukuki olarak yapılması gereken neyse onu yapar. Tüm bunlara rağmen Kılıçdaroğlu, siyasi bir facia yaşayarak Cumhurbaşkanının ABD'ye kaçacağını ifade etmiştir. Ama hatırlatmak gerekir ki, bu ülkede kaçan tek isim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu.

"Birileri, Kılıçdaroğlu'nu kötü kandırmış"

Kılıçdaroğlu'na verilen bilgilerin siyasi açıdan tutarsızlık gösterdiğini sözlerine ekleyen Palabıyık, "Kılıçdaroğlu belli ki birilerinin oyununa gelmiş ve siyasi arenada karşılığı olmayacak bir iddiayla ortaya çıkmış. ABD gibi bir devletin iç hukukundan haberdar olmayan bir genel başkanın, ülkemiz ile alakalı bir gelecek tahayyül etmesi imkansızdır. Kılıçdaroğlu bir lider değil artık birilerinin sözcüsü haline gelmiştir ve son demeçleri bunun ispatıdır. Siyaset ciddi bir iştir, Kılıçdaroğlu bu ciddiyeti anlamlandıramayan bir zihne sahiptir ve hiçbir gerekçe göstermeden ciddiyetsiz açıklamalar yapmıştır. ABD'nin, Erdoğan karşıtlığının bilinmesine rağmen ısrarla 'Erdoğan, ABD'ye kaçacak' cümlesini kullanması inanılır gibi değildir. Siyaset sosyolojisi bilmemenin doğal sonuçları Kılıçdaroğlu'nda peyda olmuştur. Ülkemizde veya dünyada, siyaset bilmeyen bir insanın yapacağı hataları öğrenmek isteyen herkes artık Kılıçdaroğlu'nu takip edebilir" dedi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Bu ülkede FETÖ'cülerden sonra kaçan tek isim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'dur' - Son Dakika


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