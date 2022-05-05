Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde Türkiye'deki göçmenlere yönelik tepkilere katıldığı TV programında yanıt verdi.

"SESSİZ İSTİLA FİLMİYLE TOPLUMU TAHRİK EDEN ÖZDAĞ'IN YAPTIĞI SOROS TAKTİĞİDİR"

Sosyal medyada gündem olan, "Sessiz İstila" kısa filmine tepki gösteren Soylu, "Bu bir edepsizliktir. Bir yalandır ve bunu ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direk hükümeti hedef alan saldırı ile karşı karşıyayız. Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir." dedi.

"200 BİN 950 SURİYELİ TÜRKİYE VATANDAŞI OLDU"

Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıklayan Soylu, "Ülkemizde 3 milyon 762 bin 686 Suriyeli var. 200 bin 950 Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. 2017 itibaren Türkiye'deki Suriyeli sayısı artmıyor." diye konuştu.

ÖZDAĞ'IN TWEETİNE SERT ÇIKIŞ: HAYVANDAN AŞAĞI BİR ADAM

Soylu konuşurken Ümit Özdağ, "Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros'tan deği, Toros'dan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi" mesajını paylaştı.

Özdağ'ın tweeti hakkında ifadeler kullanan Soylu, "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunun söylerseniz toplantıyı terk etmem. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir." diyerek tepki gösterdi.

"15 TEMMUZ'DA YARIM KALAN İŞİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Sunucunun, "Kaos planı iddiası var. Osman Kavala kararı Gezi tekrar geri gelmesi ve sığınmacıların tekrar gündeme gelmesi." sorusu üzerine konuşan Bakan Soylu, "Bekliyoruz. 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız kaos planıyla. Çok net söylüyorum. Kaos planı çıkaracaklar ya; hepimiz bekliyoruz. Şuramızdayız(boğazını göstererek) kaos planı yapacak cici arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yeni Soros'u bekliyoruz. Yeni Soros'un Kavala'larını bekliyoruz. 15 Temmuz'da tamamlayamadığımız işi tamamlayacağız." sözlerine yer verdi.