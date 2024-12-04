Sözleşmeli Personellere Kademe Artışı Teklifi - Son Dakika
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Politika

Sözleşmeli Personellere Kademe Artışı Teklifi

Sözleşmeli Personellere Kademe Artışı Teklifi

Aksu, sözleşmelilerin kadro geçişlerinde geçen sürenin kademe artışına sayılacağını açıkladı.

04.12.2024 17:48
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AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, "Getirdiğimiz teklif ile sözleşmelilerden kadroya atananların sözleşmeli statüde geçen sürelerinin kademe artışına sayılmasına dair kapsayıcı, pozitif ve hak kaybı içermeyen bir düzenleme oluşturuyoruz." dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Aksu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı.

Aksu, teklifle Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde yapılan ve sözleşmeli personel statüsünden memur kadrolarına atananlara sözleşmeli geçirdikleri süreyi de kapsayacak şekilde, son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almama kaydıyla yayımı tarihinden geçerli olmak üzere, bir kademe artışı sağlayan düzenleme getirildiğini söyledi.

"Getirdiğimiz teklif ile sözleşmelilerden kadroya atananların sözleşmeli statüde geçen sürelerinin kademe artışına sayılmasına dair kapsayıcı, pozitif ve hak kaybı içermeyen bir düzenleme oluşturuyoruz." diyen Aksu, yaklaşık 950 bin kamu çalışanının düzenlemeden faydalanacağının değerlendirildiğini bildirdi.

"Aile birliğinin sağlanması amaçlanmakta"

Ersan Aksu, teklifin yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda, kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara belli ölçüler dahilinde aylıksız izin verilebilmesine dair mevcut düzenlemeye katkı sağladığını söyledi. Aksu, kanun teklifinin memurlara "ulusal menfaat ve kamu yararı ilkeleri çerçevesinde yurt dışındaki kuruluşlarda da aylıksız izin ile görev verilebilmesine dair yetki düzenlemesini de içerdiğini" aktardı.

Aksu, kanun teklifine ilişkin şunları kaydetti:

"Teklifimizle kamuda yöneticilik görevi sonrası bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, idari uzman ve araştırmacı kadrolarına atananlara ilişkin efektif yararlanabilme adına, kendi kurumları dışında bilgi birikimi ve deneyimlerinden istifade edilebilecek görevlendirmeye de imkan sağlayan, kendi talepleri ile özel sektöre geçmeleri durumunda kamuya dönüşlerini kolaylaştıran ve konuya ilişkin yürütmeye usul ve esasları belirleme yetkisi veren bir düzenleme getirilmektedir.

Yine teklifimizle Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların ya da bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan yurt dışında görevlendirilenlerin eşlerine 3 yıla kadar aylıksız izin verilebilmesi sağlanarak aile birliğinin sağlanması amaçlanmakta, mevcut düzenlemenin kapsamı genişletilmektedir."

Ersan Aksu, teklifle, halihazırda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında görev yapmakta olan hakim ve savcı, kaymakam, yasama uzmanı ve diğer kariyer meslek mensuplarından en az 3 yıl süreyle görev yapmış olanların, kendi talepleri ve uygun görülmeleri halinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında kariyer meslek personeli kadrolarına atanabilme imkanı getirildiğini anlattı.

Teklifin, hayata geçmesi durumunda sözleşmeli personelden kadroya geçenlere şartları uygun olmak kaydıyla bir kademe verilmesine dair düzenlemeden potansiyel olarak 950 bin kamu çalışanın yararlanacağını dile getiren Aksu, şöyle konuştu:

"Kademe verilmesi düzenlemesi hak edenler açısından yasanın yürürlüğe girmesinden sonrası için hüküm doğuracak ve toplamda 4,6 milyar lira bir maliyet oluşturacağı değerlendirilmektedir. Bunun dışında teklifimizin içeriğinde mali anlamda kamuya veya vatandaşımıza yük getiren bir düzenleme bulunmamaktadır."

Kaynak: AA

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