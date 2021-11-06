SP Van İl Başkanı İlhan kentin sorunlarına değindi - Son Dakika

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, kentin sorunlarına değinerek yeni kurulan Kent Estetik Kurulunu eleştirdi.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı binasında yapılan basın toplantısında konuşan İlhan, "Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu haftaki gündemimiz Van'da yeni oluşturulan Kent Estetik Kurulu. 7 bin 200 yıllık geçmişiyle Asurlardan Urartulara birçok medeniyete merkez olmuş, tarihiyle coğrafyasıyla ülkemizde turizmin başkenti olma potansiyeline sahip kadim şehrimizin Kent Estetik Kurulu hayırlı olsun. Nihayet 2021 yılının Kasım ayının 5. gününde Doğu Anadolu'nun en büyük şehri olan ilimizde kentimizin estetiğini bozanlar, altyapıdan üst yapıya her alanda tahribat oluşturanlar. Edremit'ten Tuşba'ya kıyılarımızı tahrip edenler, tahribata göz yumanlar, parklarımızın içine ucube yapılar yapanlar, iskele sahilini yıkanlar ve tüm bunlara sessiz kalanlar tarafından oluşturulan nur topu gibi bir Kent Estetik Kurulumuz oldu. Van'da görüntü kirliliğinin sebebi olanlar, çağdaş ve modern bir kent olmaya engel işler yapanlar tarafından görüntü kirliliğinin önlenmesi, çağdaş ve modern bir kent oluşturmak iddiasıyla Kent Estetik Kurulu oluşturuldu. Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Kent Estetik Kurulunda resmi kurumların belirlediği kişiler mevcut olup sadece bir sivil kuruluşun bulunması da manidardır. Van bugün geçmişteki görüntüsünden uzak, tarihi yapıları yok edilmiş, 50 yılda tek bir düz cadde açılmamış, imar planı yapılmamış bir şehir konumundadır. Mevcut haliyle Kent Estetik Kurulu ilimize fayda sağlamayacak durumdadır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak açıkça ifade etmek isteriz, sorunu oluşturanlar sorunu çözemezler" dedi. - VAN