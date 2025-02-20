Starmer'dan Zelenskiy'e Destek

Politika

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e destek vererek, "Ukrayna'nın demokratik yolla seçilmiş lideri" olarak nitelendirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri askıya aldığı için diktatör olarak nitelendirdiği Zelenskiy'e destek vererek, "Ukrayna'nın demokratik yolla seçilmiş lideri" olarak nitelendirdi.

Starmer, savaş döneminde seçimlerin askıya alınmasının tıpkı İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin yaptığı gibi "tamamen makul" olduğunu belirtti. Starmer, ayrıca Ukrayna'da Rusya'yı gelecekteki herhangi bir saldırganlıktan caydıracak kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik ABD öncülüğündeki çabalara desteğini yinelediğini belirtti.

"Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak"

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Zelenskiy'i hedef almış, "Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak. Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı, ülkesi paramparça oldu" demişti. - LONDRA