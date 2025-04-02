Süleyman Soylu: İmamoğlu'nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi - Son Dakika
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Politika

Süleyman Soylu: İmamoğlu'nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi

Süleyman Soylu: İmamoğlu\'nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk ve usulsüz ihaleler konusunda defalarca uyardığını belirterek "Tam 5-6 yıl boyunca uyardım, müfettiş gönderdim. Belediyelere almamanız gereken kişileri alıyorsunuz dedim, dinlemediler. Yolsuzluklar tespit ettik, ihale yanlışlıklarını ortaya koyduk. Ama bunlar üstünlerin hukukuna alışmış" ifadelerini kullandı.

02.04.2025 14:12
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Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Bayrampaşa, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan İlçe Başkanlıklarında düzenlenen bayramlaşma programında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Soylu, İBB'ye yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmasından sonra yaşananlara değinerek CHP'yi eleştirdi.

"DEVLETİN DİNİ ADALETTİR"

Devletin temel ilkesinin adalet olduğunu belirten Soylu, "Devletin dini adalettir. Bu yüzden yolsuzlukla mücadele devletin temel görevidir. Devletin dini adalet olduğu için, ötekileştirmelerle mücadele etmek, vergilerin millete hizmet olarak dönmesini sağlamak ve bunu kontrol etmek zorunluluktur. Kimse devletin kaynaklarını kişisel çıkarları için kullanamaz. Kimse belediyeyi kazandığında binlerce insanı haksız bir şekilde işten çıkaramaz. Adrese teslim ihaleler yapanlar, yolsuzluğa bulaşanlar bunun hesabını vermek zorundadır" ifadelerini kullandı.

"ARTIK TÜRKİYE'DE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR"

Türkiye'de geçmişte askeri darbeler ve siyasi müdahaleler nedeniyle hesap sorulamayan dönemler yaşandığını belirten Soylu, " Menderes'i astılar, 71 Muhtırası'nı verdiler, 80 Darbesi'ni yaptılar, 28 Şubat'ta milletin değerlerini yok etmeye çalıştılar. Bütün bunlar üstünlerin hukuku olduğu için yaşandı. Tayyip Erdoğan sadece altyapı yapmadı, insanların başını dik yürütmesini sağladı. Artık Türkiye'de hukukun üstünlüğü var" şeklinde konuştu.

"SİYASETİ KİRLETTİLER"

CHP'nin İstanbul il kongresi sırasında 'döviz bürosu' açarak şaibeli bir kongre düzenlediğini öne süren Soylu, "Hiçbiriniz bir il kongresinde para döndüğünü gördünüz mü? Kongrelerde dövizler toplandı, dolarlar Ankara'ya götürüldü. Kendi içlerinde ihanet yaşandı, siyaseti kirlettiler. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemiyle onu sırtından hançerledi, bunu kendileri söylüyor. Yaptıkları adrese teslim ihalelerle kendi geleceklerini garanti altına almaya çalışıyorlar" dedi.

"NAYLON ÖN SEÇİM YAPIYORLAR"

CHP'nin seçimlere 3 yıl kala gerçekleştirdiği ön seçimin yolsuzlukları örtmek için yapıldığını öne süren Süleyman Soylu, "Böyle bir uygulama ne siyasi partiler kanununda var ne de seçim kanununda. Neye alışmışlar? Naylon faturaya, Şimdi de naylon ön seçim yapıyorlar. Kendi partilerini kirli hesapları için kullanıyorlar. Yolsuzluklarını meşrulaştırmak adına üye ve gönüllülerini bir araç haline getiriyorlar" diye konuştu.

"UYARDIM, MÜFETTİŞ GÖNDERDİM"

İçişleri Bakanlığı döneminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk ve usulsüz ihaleler konusunda defalarca uyardığını söyleyen Soylu, "Tam 5-6 yıl boyunca uyardım, müfettiş gönderdim. Belediyelere almamanız gereken kişileri alıyorsunuz dedim. PKK'dan, FETÖ'den eleman alıyorsunuz dedik, dinlemediler. Yolsuzluklar tespit ettik, ihale yanlışlıklarını ortaya koyduk. Ama bunlar üstünlerin hukukuna alışmış" ifadelerini kullandı.

"SOKAKLARI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Son dönemde yaşanan sokaktaki şiddet olaylarına da değinen Soylu, "Hiçbir zaman sokak hiçbir şeyi başaramamıştır. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Gençlerimizi, çocuklarımızı tahrik etmeye çalışıyorlar ama buna müsaade etmeyeceğiz. Sokağın istikrarsızlık getirdiği bir ortamı asla oluşturmayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Süleyman Soylu: İmamoğlu'nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • kadir kınay:
    Vay ne yolsuzluktan bahseden bak 83 17 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bana kesinlikle inandırıcı gelmiyor, bu idda... 83 13 Yanıtla
  • mahmut:
    Melih Gökçek için ne diyorsun Sülo 83 12 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Kendi düşen ağlamaz ettiğini çeksin 18 56 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Seni unutmadı bu millet Süleyman, Devir değişince çevirdiğin uvertur filmlerin o boy boy çok resimlerin hesabını sen nasıl vereceksin bekleyip göreceğiz. 60 10 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    Muhsin yazıcıoğlu nun fırıldak konuşması geldi aklıma 58 9 Yanıtla
  • Seyfi Başcıl:
    Bundan hukukun haneri var mi? 49 7 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    SEDAT PEKER reis Gelecek diyorlar :))) kurban bayramına yakın veya hemen sonrası diyorlar :)) sedat reis ne demişti :))) :)))))) 31 9 Yanıtla
  • İsmail Şimşek:
    yukarda demiş ya soylu..devletin dini adalettir diye... o zaman Türkiye ateist....ben böyle anliyorum 32 5 Yanıtla
  • Mustafa Kurt:
    Vay be 29 4 Yanıtla
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