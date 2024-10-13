Sultanbeyli\'de 25 Yeni Proje Tanıtıldı

Politika

SULTANBEYLİ Belediye Başkanı Ali Tombaş, 6 ayda 25 projeyi hayata geçirdi. '25 Proje Tanıtım Programı'nda konuşan Tombaş, "Eğitimden spora, kentsel dönüşümden ulaşıma, gençlere yönelik projelerden sosyal yaşam alanlarına kadar pek çok alanda 25 projeyi hayata geçirdik, hamdolsun. Bugün, dünden daha çok çalışma vakti. Yeni projelerimiz için şimdiden çalışmalara başladık" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 6 ayda hayata geçirdikleri 25 projeyi tanıttı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde, Başkan Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen '25 Proje Tanıtım Programı'na, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Milletvekilleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, STK Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

'PEK ÇOK ALANDA 25 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK'

Göreve geldiği ilk günden itibaren hem saha çalışmalarına hem de projelere kesintisiz devam ettiklerini vurgulayan Başkan Tombaş, "Eğitimden spora, kentsel dönüşümden ulaşıma, gençlere yönelik projelerden sosyal yaşam alanlarına kadar pek çok alanda 25 projeyi hayata geçirdik. Ama yetmez. 'Bugün, dünden daha çok çalışma vakti.' Yeni projelerimiz için şimdiden çalışmalarımıza başladık" diye konuştu.

DEV SPOR KOMPLEKSİ, ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARA 10 BİN TL ÖDÜL

25 projeyi tek tek tanıtan Tombaş, şunları söyledi:

"Sultanbeyli tarihinin en büyük ve en kapsamlı projesini başlattık. Yaklaşık 800 milyon TL yatırım bütçesiyle Mehmet Akif Spor Kompleksi'ni inşa ediyoruz. Yine bir ilki başardık ve iştirak şirketi olarak SULKON'u kurduk. 15 bin 800 metrekarelik parselde avam proje hazırladık ve geniş kapsamlı kentsel dönüşüm projemizi başlattık. Donatı alanlarına ilişkin mağduriyeti giderecek çalışmaları yaptık meclisimizde onayladık. Öğrencilerimizin okula daha kolay erişimi için ücretsiz ring seferleri başlattık. İlçemizde ikamet eden tüm üniversitelilere abonman desteğinin yanı sıra, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerimize 10 Bin TL Başarı Ödülü verdik. İlkokula başlayan 8 bin 500 öğrencimize dopdolu kırtasiye seti hediye ettik."

BİLİM SULTANBEYLİ, DİL AKADEMİSİ, FİTNESS SALONLARI

Bilim, spor, eğitim ve sosyal yaşam projelerini önemsediklerini ifade eden Tombaş, "TEKNOFEST Kuşağı Sultanbeyli'de yetişecek. Robotik kodlamadan tasarım atölyesine, uzay ve havacılık atölyesinden yazılıma kadar; T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle Bilim Sultanbeyli Merkezi'ni açtık. Sultanbeyli FİT markasıyla her mahalleye fitness salonu projemizin ilkini Fatih Mahallesi'nde açtık. 6 dilde eğitim veren Sultanbeyli Dil Akademisi'ni kurduk. Geniş piknik alanları, açık-kapalı kamelyaları, fitnes ve çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş parkurlarıyla donatılan Aydos Korusu ve Fetih Korusu'nu hizmete açtık. Sultanbeyli Kartı hizmetine sunarak sosyal tesislerimizde yüzde 20 indirim fırsatı sağladık. El sanatları öğrenmek veya kendini geliştirmek isteyenler için SULMEK kurslarımızı açtık" dedi.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada hayata geçirilen diğer projeler ise şu şekilde belirtildi:

"Akıllı Aydınlatma

Kent Meydanı Düzenleme Projesi

Yeni Taksi ve Minibüs Durakları

Tiyatro Okulu

Kreş

Sultanbeyli Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (SADEM)

Fiber Altyapı

Mahallere İletişim Ofisleri

Anadolu Kültür Gezileri

Kompost Tesisi

Mobil Sultanbeyli Uygulaması

Sokak Hayvanları Yaşam Alan"