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Sultangazi'de Eski Habipler Mahallesi'ne modern pazar alanı - Son Dakika

Sultangazi'de Eski Habipler Mahallesi'ne modern pazar alanı

14.02.2022 23:48
Sultangazi'de Eski Habipler Mahallesi'ne modern pazar alanı

Sultangazi Belediyesi'nin Eski Habipler Mahallesi'ne kazandırdığı Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde ilk kapalı pazar kuruldu.

Sultangazi Belediyesi'nin Eski Habipler Mahallesi'ne kazandırdığı Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde ilk kapalı pazar kuruldu. Geniş ve ferah pazar alanı, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir alışveriş fırsatı sunuyor.

Sultangazi Belediyesi'nin ilçeye armağan ettiği Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi, AK Parti Genel Başkanvekili ve son Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle kısa süre önce hizmete açılmıştı. Tesis bünyesinde bulunan pek çok fonksiyondan birini de kapalı pazar alanı oluşturuyordu. Geniş ve ferah alanda kurulan pazar, bugün vatandaşları ağırlamaya başladı.

Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki kapalı pazar, yaklaşık 2 bin 700 metrekarelik alanı kapsıyor. 53 esnafın tezgah açabildiği alan, 68 tezgah ve 410 pazarcı tahtasını rahatlıkla bünyesinde barındırabiliyor. Kapalı pazar alanının alt katı da otopark hizmeti sunuyor. Ayrıca tesiste bulunan mescit ile vatandaşlar alışverişlerine ara verip ibadetlerini yapabiliyorlar. Vatandaşlar, Sultangazi Belediyesi'nin ücretsiz servisleriyle rahatlıkla kapalı pazara ulaşabiliyorlar.

"Her şey Sultangazili değerli komşularımız için"

Sultangazi'yi her yönüyle daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe yapmak için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Öncelikle Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi, Eski Habipler Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun. Tesisimizde bulunan Hanımlar Merkezi, E-Spor Merkezi, kütüphane, kapalı yüzme havuzu gibi çok sayıdaki fonksiyonla komşularımıza en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bugün ilk pazarın kurulduğu kapalı pazar alanı da bizim için önem taşıyor. Çünkü komşularımızın pazar alışverişlerini yağmurdan, soğuktan etkilenmeden daha güvenli ve daha huzurlu yapmalarını arzuluyoruz. Sultangazi'nin değerli sakinleri her şeyin en iyisini hak ediyor. Her şey değerli komşularımız için" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi'de Eski Habipler Mahallesi'ne modern pazar alanı
Sultangazi'de Eski Habipler Mahallesi'ne modern pazar alanı
Sultangazi'de Eski Habipler Mahallesi'ne modern pazar alanı
Sultangazi'de Eski Habipler Mahallesi'ne modern pazar alanı
Sultangazi'de Eski Habipler Mahallesi'ne modern pazar alanı
Sultangazi'de Eski Habipler Mahallesi'ne modern pazar alanı

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Özdemir Bayraktar, Sultangazi, Habipler, gençlik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sultangazi'de Eski Habipler Mahallesi'ne modern pazar alanı - Son Dakika


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