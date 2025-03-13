Suriye'de Ulusal Güvenlik Konseyi Kuruldu

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kurulmasına ilişkin kararname imzaladı.

Suriye'de güvenliğin sağlanması için konsey oluşturuldu. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kurulmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Suriye resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre Ulusal Güvenlik Konseyi'nde dışişleri bakanı, savunma bakanı, içişleri bakanı, istihbarat müdürü, devlet başkanı tarafından atanan 2 danışman ile toplantı tutanaklarıyla ilgili teknik ve bilimsel konuları denetlemek üzere atanan teknik bir uzman yer alacak.

Konseyin düzenli olarak veya devlet başkanının çağrısı üzerine toplanacağı belirtilen açıklamada, konseyin üyelerle istişare ederek milli güvenlikle ve devletin karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili kararlar alacağı ifade edildi. Konseyin amacının ise güvenlik alanı ve siyasi konuları koordine etmek ve yönetmek olduğu kaydedildi. - ŞAM